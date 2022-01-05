Возможно, не все читатели OBOZREVATEL знают, но впервые украинские футболисты завоевали "золото" в составе сборной СССР на первом в истории ФИФА молодежном чемпионате мира, который в 1977 году проходил в Тунисе.

В своей подгруппе наши парни обыграли 19-летних ровесников из Ирана (3:1) и Парагвая (2:1), а также сыграли вничью (0:0) с командой Австрии. В полуфинале наша сборная обыграла в серии пенальти Уругвай – 4:3 (основное время – 0:0), а в финале также после ничьей (2:2) в основное время оказалась сильнее Мексики в "лотерее" – 9:8.

Участников финала тепло поздравил президент ФИФА Жоау Авеланж. Он же наградил подопечных Сергея Мосягина золотыми медалями.

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В составе сборной чемпионов выступали девять представителей Украины: Валентин Крячко, Виктор Каплун ("Металлист"), Андрей Баль, Григорий Батич ("Карпаты"), Сергей Жарков ("Черноморец"), Сергей Балтача, Владимир Бессонов, Александр Сопко, Юрий Савчук ("Динамо").

Лидер сборной Владимир Бессонов был назван лучшим игроком чемпионата. Киевлянин получил "Золотой мяч", на его счету по ходу турнира три забитых мяча.

А через несколько лет Бессонов, Балтача, Баль и Каплун стали игроками уже национальной сборной СССР.

42 года спустя

2019-й – памятный для украинского футбола. На чемпионате мира U20, который проходил в Польше, сборная нашей страны выиграла золотые медали.

Как бы на одном дыхании подопечные Александра Петракова, ныне наставника национальной сборной, прошли сложный турнирный путь. Победы над сборными США (2:1) и Катара (1:0), а также ничья с Нигерией (1:1) вывели "желто-синих" в плей-офф. Далее в 1/8 финала наши ребята победили Панаму (4:1), в четвертьфинале минимально обыграли Колумбию (1:0), в полуфинале с аналогичным счетом одолели Италию (1:0), а в финале справились с Южной Кореей (3:1). Лучшим бомбардиром нашей сборной на турнире стал Даниил Сикан из "Шахтера" (4 мяча).

В составе победителей выступали игроки из 13 клубов: "Динамо", "Шахтера", "Ворсклы", "Мариуполя", "Десны", "Днепра-1", "Олимпика", "Карпат", "Александрии", "Черноморца", "Дунайской Стреды" (Словакия), "Вальядолида" и "Алавеса" (Испания).

Многие из этих ребят уже играют в основных составах клубов, многие уже приглашаются в национальную сборную. С ними и связаны наши надежды.