Клуб Абрамовича вылетел из Лиги чемпионов и жалуется на предвзятость судьи

Прошлогодний победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, не сумев пройти мадридский "Реал" по сумме двух матчей – 4:5. В ответном поединке в Испании "сливочные" проиграли 2:3, но за счет гола в экстра-тайме прошли дальше, а тренер "Челси" Томас Тухель выразил претензии к работе арбитра Шимона Марциняка.

В первую очередь немецкий наставник английской команды недоволен тем, что рефери не стал лично пересматривать момент с отмененным голом Маркоса Алонсо на 62-й минуте при счете 2:0. Ведь Марциняк сначала зафиксировал взятие ворот, но после консультации с видеоассистентом решение изменил, так как после рикошета мяч попал в руку Алонсо.

