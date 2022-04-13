Клуб Абрамовича вылетел из Лиги чемпионов и жалуется на предвзятость судьи

Прошлогодний победитель Лиги чемпионов лондонский "Челси" вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов, не сумев пройти мадридский "Реал" по сумме двух матчей – 4:5. В ответном поединке в Испании "сливочные" проиграли 2:3, но за счет гола в экстра-тайме прошли дальше, а тренер "Челси" Томас Тухель выразил претензии к работе арбитра Шимона Марциняка.

В первую очередь немецкий наставник английской команды недоволен тем, что рефери не стал лично пересматривать момент с отмененным голом Маркоса Алонсо на 62-й минуте при счете 2:0. Ведь Марциняк сначала зафиксировал взятие ворот, но после консультации с видеоассистентом решение изменил, так как после рикошета мяч попал в руку Алонсо.

If there’s one way to describe Chelsea’s exit from the Champions League, I’d use the word ‘Robbery’. Marcos Alonso’s goal really cruelly ruled out#CFC #UCL #RealMadrid pic.twitter.com/7INLQrMDyR — Joe Green (@Sportsjournal14) April 13, 2022

"Когда играешь с "Реалом", можно ожидать, что не у каждого арбитра хватит смелости в полной мере выполнять свою работу. Я крайне разочарован, что рефери не стал сам смотреть видеоповтор эпизода с отмененным голом Алонсо.

Видео дня

Он должен был брать на себя ответственность и не позволять принимать решения человеку, сидящему в помещении и изолированному от поля", – цитирует Тухеля The Guardian.

Также немецкий специалист считает, что футболисты "Челси" заслужили больше компенсированного времени в конце встречи. И жалуется на невезение, ведь его команда вела 3:0 по поду поединка, но на 80-й минуте гол Родриго подарил "Реалу" экстра-таймы, а точный удар Бензема на 96-й вывел мадридцев в полуфинал.

"Возможно, я прошу слишком много в матче с таким соперником... Хотя все было в наших руках, но нам не повезло. Мы провели фантастический матч и заслужили пройти дальше. Но этого не случилось. Иногда нужна удача, и она не была на нашей стороне", – считает Тухель.

Похоже, белая полоса для клуба Романа Абрамовича закончилась после санкций в отношении "Челси" и его владельца из-за войны в Украине. Российский бизнесмен не может ни продать "синих", ни финансировать команду в полной мере и покупать новых игроков.

А вот "Реал" идет дальше и в полуфинале Лиги чемпионов встретится с победителем пары "Манчестер Сити" – "Атлетико".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за санкций Абрамовича от "Челси" отказался один из главных спонсоров.