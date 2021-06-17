Кличко показал, как болеет за сборную Украины в матче с Северной Македонией на Евро-2020

Мэр Киева Виталий Кличко с рабочего места в столице Украины болеет за национальную сборную в матче с Северной Македонией во втором туре группы С чемпионата Европы по футболу 2020. Он пожелал нашей команде победы.

Фото, где он в форме украинцев эмоционально просматривает матч, глава города опубликовал в своем Facebook. Он отметил, что хоть и находится на работе, но "душой и эмоциями – с нашей сборной".

"Желаю ребятам победы в Бухаресте в матче с Северной Македонией! Слава Украине! Героям слава!" – написал Кличко.

Видео дня

Напомним, Сборная Украины и Северной Македонии играют в Бухаресте в четверг, 17 июня. Поединок, который впервые в истории ЧЕ судит не европейский рефери, принимает Национальный стадион в столице Румынии. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.

Отметим, в первом тайме наши соотечественники забили два гола за 5 минут, выигрывая у соперника 2:0. Их авторами стали Ярмоленко на 29-й минуте и Яремчук – на 34-й.