КДК УАФ наказал киевское 'Динамо'

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации (КДК УАФ) оштрафовал киевское "Динамо" на 250 тысяч гривен и наказал клуб одним домашним матчем без фанов условно. Испытательный срок продлится до конца текущего сезон Премьер-лиги, говорится на сайте УАФ.

Такое наказание чемпионы Украины получили за то, что во время матча 14-го тура УПЛ 6 ноября 2021 года против полтавской "Ворсклы" болельщики киевлян отметились расистскими выходками.

50 000 грн столичный клуб будет вынужден заплатить после того, как в 10-м туре фанаты вывесили баннеры, "унижающие честь и достоинство соперников".

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Тогда перед матчем с донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский" над брендовым магазином дончан появился плакат с надписью "Геть з Києва, іржаві!".

Еще на 50 000 гривен "Динамо" было оштрафовано за "безосновательные и некорректные высказывания помощника Луческу Эмилиана Караса" в адрес главного арбитра матча ФК "Мариуполь" – "Динамо" Виталия Романова.

Тогда Карас в адрес Романова позволил себе следующую фразу:

"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", – сказал Карас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу ранее высказал свое недовольство поведением по отношению к нему со стороны фанов команды.