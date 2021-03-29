Караваев раскрыл слова Шевченко, сказанные в перерыве матча с Финляндией

Михаил Морозов Футбол 11:25, 29.03.2021 Обновлено: 12:07, 29.03.2021

Футболист сборной Украины Александр Караваев рассказал, что в перерыве матча с Финляндией главный тренер Андрей Шевченко и его штаб указали игрокам на ошибки и призвали придерживаться установки на поединок.

В интервью на YouTube-канале "Великий футбол" он заявил, что во втором тайме команде нужно было улучшить движение в атаке и воспользоваться усталостью соперников.

"Он поддержал нас. Сказал, что сильно кричал во время матча, потому что хотел указать на наши ошибки и попросить придерживаться плана на игру. В перерыве нам сказали, что Финляндия уже визуально подсела, стала садиться назад, и у нас от этого больше контроля мяча появилось, начали возникать моменты. Поэтому нужно было прибавить еще в движении в атаке, чтобы забить гол", – поделился подробностями Караваев.

Напомним, что Украина на последних минутах упустила победу над Финляндией, сыграв вничью со счетом 1:1. Единственный гол соперников был забит после ошибки защитника нашей сборной Виталия Миколенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер Георгий Бущан объяснил, что запутало его партнера по команде.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

ЕС введет паспорта вакцинации с 15 июня: озвучены новые детали

В Киеве похитили и убили активиста и добровольца: полиция задержала трех подозреваемых

В Украине умер "киборг" ДАП, который боролся с раком и COVID-19

Почему Израиль победил COVID-19? Потому что евреи умные

В Киеве галерея захотела выкупить разрисованную дверь Офиса президента