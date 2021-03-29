Караваев раскрыл слова Шевченко, сказанные в перерыве матча с Финляндией

Футболист сборной Украины Александр Караваев рассказал, что в перерыве матча с Финляндией главный тренер Андрей Шевченко и его штаб указали игрокам на ошибки и призвали придерживаться установки на поединок.

В интервью на YouTube-канале "Великий футбол" он заявил, что во втором тайме команде нужно было улучшить движение в атаке и воспользоваться усталостью соперников.

"Он поддержал нас. Сказал, что сильно кричал во время матча, потому что хотел указать на наши ошибки и попросить придерживаться плана на игру. В перерыве нам сказали, что Финляндия уже визуально подсела, стала садиться назад, и у нас от этого больше контроля мяча появилось, начали возникать моменты. Поэтому нужно было прибавить еще в движении в атаке, чтобы забить гол", – поделился подробностями Караваев.

Напомним, что Украина на последних минутах упустила победу над Финляндией, сыграв вничью со счетом 1:1. Единственный гол соперников был забит после ошибки защитника нашей сборной Виталия Миколенко.

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