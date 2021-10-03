Капитан сборной России играет в особой футболке в честь знаменитого украинца. Стала известна причина

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова выступает в футболке с надписью "Шева". В интервью "Газета.Ru" 30-летняя обладательница Кубка Европы и чемпионка страны призналась, что взяла это прозвище в честь экс-главного тренера сборной Украины по футболу.

Когда она приехала в свой первый клуб в Перми у нее была форма Андрея Шевченко, потому что он нравился ей как футболист. После этого за ней тоже закрепилось это прозвище.

"Очень редко футболистам из СНГ удается пробиться в большие клубы и стать там лучшими. А Андрей смог. Этим он мне нравился. Впечатляет, когда спортсмен смог сам пробиться в европейском футболе, играть на таком высоком уровне и получать такие престижные награды", – заявила футболистка.

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Горшкова призналась, что до сих пор следит за карьерой Андрея Николаевича уже как тренера и ей нравилось смотреть игры сборной Украины на Евро-2020.

"Мне нравилось, как играла его сборная Украины — парни не боялись. Так как Шевченко сам был форвардом, то я думаю, что этот стиль игры привил футболистами именно он. Украинцы действовали довольно активно в атаке, что мне очень нравилось. Я сама люблю такой футбол", – отметила Анастасия.

За свою карьеру Шевченко сыграл 759 матчей, в которых забил 369 мяч. В составе сборной Украины провел 111 поединков, записав на свой счет 48 голов.

Шева начал свою тренерскую карьеру в качестве помощника Михаила Фоменко в феврале 2016 году.