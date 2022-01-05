'Кальмар' и другие: киевское 'Динамо' наметило сбор и матчи в Испании

После месячного отпуска футболисты киевского "Динамо" вернутся к работе в пятницу, 14 января. Команда пройдет традиционный медосмотр, пару дней потренируется на базе, а 17 января отправится на сбор. На этот раз он запланирован на юго-востоке Испании, в провинции Аликанте.

Об этом рассказал официальный сайт "Динамо". Базироваться подопечные Мирчи Луческу будут в тренировочном комплексе неподалеку от городов Аликанте и Мурсия, где есть несколько полей с натуральным газоном и вся необходимая инфраструктура.

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Украинская команда планирует получить много игровой практики и провести в Испании пять контрольных матчей. Соперники для спаррингов еще подбираются, но один из них уже известен. 24 января динамовцы сыграют со шведским "Кальмаром", который занял в национальном чемпионате шестое место.

Напомним, на зимнюю паузу в роли лидера украинской Премьер-лиги ушел "Шахтер".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" нацелилось на мощного бомбардира.

Также стало известно, что форварда-бунтовщика вернули в "Динамо": "Недомолился футбольному богу".