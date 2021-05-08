Друзья, OBOZREVATEL продолает знакомить вас с тем, как проходили предыдущие 15 чемпионатов Европы. Напомню, впереди нас ожидает 16-е первенство Старого Света, которое пройдет с 11-го июня по 11-е июля.

В финальном турнире награды разыграют 24 национальные сборные. Столько же участников было пять лет назад, на Евро-2016 во Франции. Победила тогда сборная Португалии.

А вот Евро-1968 проходил в Италии с участием всего четырех сборных в финальном турнире. Там впервые в истории при помощи монетки решилась судьба полуфинального матча Италия – СССР. 120 минут поединка на поле стадиона "Сан-Паоло", за которым наблюдали 90 тысяч зрителей, прошли при ощутимом преимуществе гостей. Но – 0:0. А затем был знаменитый жребий. В подтрибунное помещение прошли капитаны команд – Альберт Шестернев и Джачинто Факкетти, которые должны были сказать арбитрам свои "орел" и "решку". К сожалению, подброшенная немецким арбитром Куртом-Вальдемаром Ченчером монетка вывела в финал "Скуадру Адзурру".

В матче за третье место наша команда уступила сборной Англии – 0:2. В решающем же поедигнке Италия оказалась сильнее сборной Югославии – 2:0.

Следует заметить, что в Италию не поехали Йожеф Сабо и Эдуард Стрельцов. А Игоря Численко и Валерия Воронина главный тренер сборной Михаил Якушин решил в двух сыгранных матчах на поле не выпускать. Самого Якушина от занимаемой должности отстранили после завершения чемпионата Европы.

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Руководство УЕФА в лице его президента Леннарта Йоханссона решали, как повысить зрелищность матчей чемпионата Европы на стадии плей-офф, которые частенько завершались исполнением послематчевых пенальти. Чтобы стимулировать игроков к более решительным действиям, на ЧЕ-1996 в Англии, где в финальном турнире участвовало 16 сборных, ввели правило "золотого гола" или "внезапной смерти". Если основное время игры заканчивалось вничью, в овертайме побеждал тот, кто первым поражал ворота соперника. Первым "золотой гол" забил немец Бирхофф на 95-й минуте финального поединка.

Но у этого правила было много оппонентов. Ведь пропустив первыми в дополнительное время, у проигрывающих не было возможности отыграться. И тогда УЕФА придумал "серебряный гол". Разница с "золотым" состояла в том, что если кто-то из соперников забивал мяч в дополнительное время, у его оппонента оставалось время для реабилитации, но только до ближайшего перерыва.

На Евро-2004 в Португалии с участием 16 финалистов таких ситуаций было две. В четвертьфинале между Португалией и Англией на гол Руя Кошты на 110-й минуте ответил Фрэнк Лэмпард на 115-й, а в от в полуфинале между Грецией и Чехией последняя была лишена возможности что-то изменить, поскольку Траянос Деллас ухитрился забить решающий мяч как раз на 105-й минуте, перед самым перерывом. Это был последний "серебряный гол" в истории чемпионатов Европы. В УЕФА решили, что это слишком искусственная мера, и отказались от нее.

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