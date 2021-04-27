Как "Динамо" отпраздновало чемпионство: опубликованы эксклюзивные кадры

"Динамо" разгромило "Ингулец" в 23-м туре украинской Премьер-лиги со счетом 5:0 и обеспечило себе первое место в таблице, после чего бурно отпраздновало успех на НСК "Олимпийский".

На YouTube-канале "Профутбол Digital" появилось видео с эксклюзивными кадрами из VIP-ложи стадиона, раздевалки, подтрибунных помещений. Съемочной группе удалось запечатлеть момент с "большим штрафом" для Виталия Буяльского, эмоции президента столичного клуба Игоря Суркиса, главного тренера Мирчи Луческу и некоторых футболистов команды.

Напомним, что благодаря победе над "Ингульцом" и сенсационной осечке "Шахтера" в выездном поединке с "Александрией" "Динамо" увеличило свой отрыв от "горняков" на 13 очков за три тура до завершения сезона в УПЛ.

Это обеспечило киевлянам прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон 2020/21. В главный еврокубок уже пробились такие гранды, как "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Бавария".

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис рассказал, что могут купить игроки "Динамо" на премиальные за победу в УПЛ.