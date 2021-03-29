Качели сборной Украины отборе ЧМ-2022: обзор спортивных СМИ

Выездная ничья с французами (1:1) в парижском пригороде Сен-Дени на старте квалификации ЧМ-2022 заметно приободрила почитателей отечественного футбола. Профильные СМИ устами своих журналистов и экспертов из числа бывших тренеров и игроков на все лады стали расхваливать сборную.

Заговорили о тренерском гении Андрея Шевченко, тактической зрелости команды, характере и мастерстве исполнителей. По большому счету – все по делу. Но очередной отборочный цикл только в начале пути, и очень важно на его не столь уж короткой, но весьма интенсивной дистанции не захлебнуться от эйфории.

Впрочем, успешное выступление сине-желтых на "Стад де Франс" хоть на какую-то толику отвлекло футбольную общественность от грязи, вылившейся на ее голову в связи с судейским скандалом, главным фигурантом которого явился глава Комитета арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи. Однако спуску в нем пресса, похоже, давать не намерена. Как бы высоко не был занесен карающий меч Дома футбола.

ПОВТОРЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО НЕ БУДЕТ

Конечно, начинать квалификацию поединком с действующими чемпионами мира, второй командой рейтинга ФИФА (наши – 24-е), да еще у нее в гостях, не самый идеальный вариант.

Потенциально ожидаемое поражение по-разному может сказаться на перспективах. Особенно с учетом специфики отбора на мундиаль, где только победители групп получают прямые путевки в Катар. Более того, вторым местам, в отличие от прошлых лет, придется преодолевать не один, а два раунда плей-офф. Это, чтобы вписаться в схему с 13-ю представителями от Европы.

Наверное, потому в подавляющем большинстве прогнозов проигрыш в один мяч рассматривался, как весьма оптимистичный. Да и букмекеры были слишком уж категоричны: в среднем коэффициент 1.25 на хозяев и только 15.50 на украинцев (ничья – 5.90).

К тому же, французы подходили к встрече практически без серьезных кадровых потерь. Даже ностальгирующий по лучшим временам своей еще юной карьеры и перманентно жалующийся на усталость и недомогание звездный и дорогущий Кильян Мбаппе оказался готов к игре. По крайней мере, убеждал в этом болельщиков и своего наставника Дидье Дешама.

Другое дело – проблемы команды Шевченко, потерявшей из-за травм четырех ключевых исполнителей – Степаненко, Цыганкова, Беседина и Ярмоленко. Последний, правда, начал восстановление, в сборную прибыл, в Париж слетал, но, в конце концов, был отправлен долечиваться в клубе.

Ну, и, наконец, не стерлось из памяти прошлогоднее октябрьское фиаско сборной Украины в товарищеском матче в том же Сен-Дени (1:7), предварявшем официальные поединки в Лиге наций с Германией и Испанией.

Тогда по горячим следам многие задавались вопросом, а нужен ли был вообще тот спарринг – на фоне коронавирусной инфекции, свалившей с ног всех сборников "Шахтера"?

Отдуваться пришлось динамовцам: четверо вышли в стартовом составе, еще двое на замену. Плюс примкнувший к ним Конопля из "Десны" и легионеры: впервые в матче с участием нашей команды на поле побывали сразу десять игроков, представлявших зарубежные клубы.

При этом Конопля, Бущан, Забарный, Зубков и Чеберко дебютировали в сборной, Харатин проводил свой второй поединок, Богдан Михайличенко – третий. Естественно, фиаско с невообразимым для такой встречи счетом не могло не сказаться на психологии молодых исполнителей. Вместе с тем извлекать уроки – очень полезное дело.

"Однозначно, мы сделали выводы из того поражения, -- без сомнений убеждал Андрей Шевченко накануне. – Мы будем играть официальный матч, а это совершенно иной уровень концентрации и мотивации. Да, соперник очень силен и именит. Да, у нас есть потери. Но мы очень серьезно готовимся к поединку, и у нас есть план на игру" (Football.ua, 24.03.21).

В аналогичном ключе рассуждал и наставник Ле Бле Дидье Дешам: "Мои подопечные просто обязаны забыть предыдущую победу с очень крупным счетом. Тогда в составе украинцев отсутствовало много ключевых футболистов. Сейчас все будет иначе. Уверен, нам будет противостоять очень организованная команда. К тому же, надо учитывать огромное желание соперника добиться своеобразного реванша" (Football.ua, 24.03.21).

Судя по всему, забыть о предыдущей легкой победе французам не удалось. А еще одной из причин их неудачи некоторые местные знатоки объяснили вспышкой ковида в парижском отеле, в котором команда привыкла останавливаться накануне матчей в Сен-Дени. Пришлось лишний час трястись в автобусе по пути к месту события из базы в Клерфонтене. Вот такие нежные чемпионы мира.

Предостерег от никуда не девшейся напасти и Андрей Шевченко, обратившись к игрокам: "Мы уже проиграли швейцарцам в Лозанне. Сейчас ситуация с ковидом ничуть не лучше. Поэтому никаких ненужных встреч, никаких лишних контактов. У нас и так мало времени на подготовку, к тому же впервые три игры подряд на официальном уровне за короткий период. Тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, потом теория. Будет много информации" (Ua.tribuna.com, 23.03.21).

Любопытная ситуация сложилась с Артемом Довбыком, который в первоначальном списке кандидатов в сборную отсутствовал.

"Спору нет, из-за травмы Беседина и, мягко говоря, не самой оптимальной формы Мораеса, наше атакующее звено смотрится неубедительно, -- рассуждал журналист сайта Sport.ua Валерий Василенко. – Да, остается в строю главное оружие – Роман Яремчук, но ему явно нужен дублер. Шевченко это отлично понимает. Но почему именно Довбык? Вопрос, в принципе, дискуссионный, ведь нападающий днепрян вряд ли может считаться однозначной и бесспорной кандидатурой. Однако главный тренер свой выбор остановил именно на нем. Имеет право" (21.03.21).

Впрочем, история с Довбыком имела продолжение. Согласно требованиям французского законодательства на время пандемии, для того, чтобы член спортивной делегации получил право на въезд в страну, не отбывая карантин, соответствующие документы должны подаваться за десять дней. Довбык же в сборную был довызван позже других. И этого срока для органов здравоохранения Франции оказалось мало.

"Звісно, важко уявити, щоб Довбик вийшов на поле стадіону в Сен-Дені, -- засомневался обозреватель сайта Sportanalytic.com Игорь Цвик. – Але кілька тренувань разом із партнерами однозначно пішли б на користь і йому, і команді. Бо цілком може статися так, що допомога гравця знадобиться в наступних матчах. Може, і нам придумати якісь заборони, щоб ті ж французи восени не змогли до нас потрапити в ідеальному складі?" (24.03.21).

Ну, а упоминавшийся уже Валерий Василенко вновь поставил вопрос об отсутствии динамовца Буяльского. И аргументировал: "Да, на его позиции могут сыграть Малиновский, Зинченко, Зубков, Марлос. Первые двое – безоговорочные игроки основы. Но Зубков по сравнению с осенью немного сдал, недавно у него была травма. У Марлоса со здоровьем все в порядке, но с игровой формой – вряд ли. А креативная подмена лидерам нужна. И Буяльский ею является. Причем не только на мой взгляд" (Sport.ua, 21.03.21).

Наконец, пять вызовов для сборной, которые обозначил обозреватель сайта Sportarena.com Максим Юрков: Шевченко должен определиться с наследником Пятова; разорвать оборонительную связку "Шахтера" в пользу Забарного; найти альтернативу Степаненко; Ярмоленко и Коноплянка тянули сборную многие годы, но их время проходит; рассмотреть возможность перевода сборной на игру в три защитника.

Комментируя последнюю сентенцию, автор заметил: "Возможно, уже в этом отборочном цикле сборную Украины ждет тактическая трансформация. Травма Степаненко может лишь ускорить этот процесс. Учитывая наличие ряда латералей добротного уровня (Миколенко, Соболь, Михайличенко, Караваев, Тымчик), тренерскому штабу есть резон задуматься о внедрении тактики с тремя защитниками. Этот выбор стал бы логичным для тренера, желающего видеть от своих подопечных атакующий футбол" (23.03.21).

Юрков как в воду смотрел. Да и на другие вопросы получил ответ.

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР В ИСТОРИИ СБОРНОЙ

Андрей Шевченко после финального свистка не скрывал, что доволен и результатом, и действиями своих подопечных, назвав их компактными и лаконичными: "Мы впервые играли по такой схеме. Было очень сложно, поскольку времени на подготовку было совсем мало. Тем не менее, футболисты приложили все свое умение и усилия. Это единственный способ остановить сборную Франции. Наш план сработал.

Мы давно готовились к этой встрече, тщательно изучали соперника. Товарищеский матч тоже помог, дал нам информацию. Раскрываться и играть в открытый футбол с чемпионами мира сродни самоубийству. Поэтому мы старались действовать плотно, создавать давление на мяче, закрывать самых острых игроков противника, в частности, Кильяна Мбаппе" (Dynamo.kiev.ua, 24.03.21).

А, касаясь вратарской позиции, заметил, что имел выбор, но предпочтение отдал Бущану, который был готов лучше других. К тому же с точки зрения психологии динамовцу важно было дать шанс после семи пропущенных мячей в прошлом году.

Понятно, что совершенно иное настроение было у Дидье Дешама: "Судьбу встречи мы должны были решить еще в первом тайме, учитывая, сколько моментов создали. Мы отлично действовали в атаке, но сумели забить лишь один мяч. А после перерыва пропустили абсолютно ненужный гол, которого можно было избежать. Ко всему, в конце встречи нам не хватало свежести" (Dynamo.kiev.ua, 24.03.21).

Дешам признался, что никогда не видел в исполнении украинцев такой схемы, и оказался не готов к ней. Плюс соперник действовал самоотверженно, противопоставил плотный блок. А его подопечным недоставало быстроты и точности у ворот гостей. При пяти явных голевых моментах, 18-ти ударах, множестве угловых.

"Выдающееся, без всяких преувеличений и боязни перехвалить, выступление сборной Украины в Париже стало очень большой и приятной неожиданностью, -- написал по итогам матча главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков. – Академичная вальяжность чемпионов мира очень своевременно нарвалась на продуманную тактику, разработанную тренерским штабом специально для них. Не могу сказать, что в этом поединке наша команда была сильнейшей, но и худшей точно не была" (25.03.21).

А его коллега, главный редактор сайта "Футбольный клуб" Игорь Линник уже назвал Андрея Шевченко лучшим тренером в истории сборной Украины, попутно заметив, что, к нашему счастью, ему этого недостаточно.

"Ничья во Франции – это только начало борьбы за первое место в группе, -- отметил Линник на своей страничке в Facebook. – Эту ничью еще не раз нужно будет подкреплять победами над остальными соперниками. Но главное – наша команда с первой же игры установила для себя высокую планку. Да, не обошлось без разгильдяйства со стороны соперника, но это уже его проблемы" (Dynamo.kiev.ua, 24.03.21).

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД ИГРОКОВ "ДИНАМО"

А еще авторитетный журналист и аналитик отметил вклад в результат игроков киевского "Динамо", шестеро из которых вышли на поле в стартовом составе.

Динамовцам отдал должное и обозреватель сайта Ua.tribuna.com Олег Барков, особенно выделяя полузащитника Шапаренко, которого назвал светлым пятном: "Хавбек попал в свою стихию и совершенно не стушевался на фоне маститого оппонента. Он еще в первом тайме пару раз пробросил мяч соперникам между ног, протягивал мяч на рывке и шел в обводку. За матч Шапаренко совершил четыре успешных обыгрыша, допустил только две потери, точность передач составила 98 процентов" (25.03.21).

Неспроста болельщики назвали Шапаренко игроком матча. А вот организаторы статус наиболее полезного отдали Караваеву, он же получил наивысшую оценку от Instat – 323. Он же третий в команде по активности, совершил девять перехватов. Он же, не без взаимодействия с партнерами, выключил из игры Мбаппе. Наконец, Караваев стал автором результативной передачи на Сидорчука, которому после некоторого замешательства УЕФА и приписал авторство гола.

Впрочем, под стать этой троице и другим динамовцам в лице Бущана, Забарного и Миколенко были представители и других клубов. И в этом тоже заслуга Шевченко.

"Матвиенко добротно страховал гнущийся под напором Комана и Павара левый фланг, Кривцов лишь однажды не добрался до подачи на Жиру, -- отметил Павел Булах. – У полузащитников ошибки были, но нужно ли заниматься их сравнительным подсчетом? Да, обрезались иной раз в попытках поумнее вывести мяч Зинченко с Малиновским. Но давление держали. Экспериментальная схема с тремя центрбеками карточным домиком не рухнула" (Footboom.com, 25.03.21).

"Примечательно, что после забитого гола сине-желтые не избрали тактику игры от обороны, а под занавес матча тренерский штаб, наоборот, стал подпитывать нашу атаку заменами в сторону усиления контроля мяча, -- читаем на сайте Football.ua. – Слаженная игра фактически лишила французов возможности раскрываться в широком веере. Совокупность качественного зонального прессинга и персональной игры на дистанции перед своей штрафной дала команде Шевченко возможность провести уверенную концовку встречи" (25.03.21).

А Артем Жолковский пришел к выводу: "Игровая культура и уровень футбольного образования представителей этой сборной Украины позволяют ставить перед командой различные задачи, строить новые игровые схемы и рисунки. Для того чтобы игроки поняли, что от них хотят, им не нужно садиться на двухнедельные сборы и до автоматизма отрабатывать предстоящие элементы игры. Они воспринимают задачи на слух, а чтобы их почувствовать, хватает нескольких тренировок. В условиях плотного соревновательного графика иначе готовиться сейчас просто невозможно" (Dynamo.kiev.ua, 24.03.21).

Впрочем, домашняя воскресная ничья с финнами (1:1) убедила в том, что футбол не так однозначен, как порой кажется, а скоропалительные выводы и оценки не всегда объективны в силу своей эмоциональности.

А пока национальная сборная решает свои турнирные задачи, молодежка отправилась на международный турнир в Турции Antalya Cup. Подопечным Руслана Ротаня только осенью предстоит стартовать в квалификации Евро-2023, поэтому любая возможность обкатать новый состав и наладить игровые связи весьма кстати.

Тем более что в помощь главному тренеру, у которого мало что получается, брошен итальянец Луиджи Ночентини – бывший ассистент Дмитрия Михайленко в СК "Днепр-1", прежде поработавший скаутом в "Реале" и в штабе Маурицио Сарри в "Наполи". Пока безуспешно. В стартовом матче украинцы уступили Болгарии (1:2), в следующем сыграли вничью с Узбекистаном (1:1).

Между тем "Шахтер" без сборников возобновил подготовку к матчам чемпионата Украины, который продолжится в следующие выходные. А киевское "Динамо" по инициативе Мирчи Луческу провело благотворительный поединок с одноклубниками из Бухареста, переживающими сейчас непростые финансовые времена.

Встреча на стадионе имени Валерия Лобановского завершилась крупной победой хозяев (3:0), а наставник киевлян получил возможность проверить в деле не только футболистов, оказавшихся вне сборных, но и целую группу молодежи. А заодно посмотреть на своего земляка Деяна Сореску, якобы входящего в круг интересов бело-синих.

"Дружба между нашими клубами началась не сегодня, а с момента подписания контракта с Мистером Луческу, -- отметил почетный член УЕФА Григорий Суркис. – Мы прекрасно знали, что между Мирчей Луческу и бухарестским "Динамо" существует тесная связь. Поэтому по его просьбе сделали все возможное, чтобы такой матч состоялся" (fcdynamo.kiev.ua, 27.03.21).

Встрече предшествовала минута молчания, посвященная памяти украинских военнослужащих, погибших накануне в зоне ООС.

СТУПАР БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ

Тем временем новыми подробностями продолжает обрастать так называемое дело Лучано Лучи, на котором мы подробно останавливались в трех предыдущих обзорах. В частности, в понедельник ФК "Олимпик" опубликовал очередную порцию перлов итальянского сквернослова, использованных им в рабочем Телеграм-чате с арбитрами УАФ.

"Мы получили ответ от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ на наши обращения о безобразном отношении Лучано Лучи ко всему украинскому футболу, которое он публично демонстрирует, -- сообщил официальный сайт клуба. – КДК для проверки предоставленных нами фактов переправил заявление в Комитет этики и честной игры.

Мы надеемся, что господин Франческо Баранка внимательно и объективно проверит заявление нашего клуба и даст достойную оценку поведению своего соотечественника. Результатом такой проверки, по нашему мнению, должны быть выводы о грубейшем нарушении со стороны Лучано Лучи Кодекса этики и честной игры и наказание в виде санкций, предусмотренных соответствующими нормами Дисциплинарных правил" (Olimpik.com.ua, 22.03.21).

В качестве помощи Баранке клуб и опубликовал очередную порцию высказываний Лучи. В принципе ничего нового – те же беспардонное хамство и словесное зловоние. Чтобы их не персонифицировать, приведем примеры безотносительно к конкретным лицам. Тренер такой-то – "свинья, твоя команда играет на самом низком техническом уровне в Европе". Президент клуба – "гангстер и мафиози, идиот и выродок". Эксперт, бывший арбитр – "кусок дерьма".

Впрочем, в отношении экс-рефери ФИФА Мирослава Ступара, не в обиду ему, для полноты картины сделаем исключение. Какими только "эпитетами" Лучи не награждал известного в прошлом арбитра, проведшего более 50 международных матчей, обслуживавшего ЧМ-1982, профессора кафедры спортивных специализаций Прикарпатского университета.

Называл "псевдоэкспертом", не разбирающимся в футболе, а тем более в правилах, отрабатывающим гонорары, перекручивающим факты и навязывающим свое мнение. А тут совсем отвязался, заявив: "Ступар, как всегда, помочился мимо унитаза".

Мирослав Иванович, человек сдержанный и деликатный, терпеть дальше не стал: "Консультируюсь с юристами, обязательно подам на Лучи в суд по вопросу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Не собираюсь ничего говорить о его человеческих качествах. И так понятно, что он собой представляет. Общение с ним – это все равно, как чем-то испачкаться" (Meta-ratings.com.ua, 21.03.21).

Вместе с тем Мирослав Ступар выразил сомнения в достижениях Лучи, чем тот при случае кичится. Например, в том, какого прогресса добились украинские арбитры под его чутким руководством? Сколько отечественных рефери хотя бы приблизились к отряду ведущих в Европе? Кто и когда судил важные матчи в еврокубках и на уровне сборных?

Зато ни один сезон из шести, когда во главе Комитета арбитров стал итальянец, не обходится без судейских скандалов. Полностью игнорируется методика подготовки рефери. Главное требование – судьи должны быть ручными. В противном случае следует наказание. Как это было с арбитром ФИФА Ярославом Козыком, оказавшимся несговорчивым и не позаботившимся о победе "Волыни" над "Черноморцем". За что на продолжительное время был отлучен от судейства.

И пожаловаться на этот беспредел некуда: анализировавшая судейство экспертная комиссия, в которую входили известные в прошлом рефери, при Лучи была благополучно похерена, а комитет арбитров превратился в закрытую касту.

"Обидно за Украину, -- резюмировал Ступар. – Итальянец наносит ее футболу непоправимый урон. О каком уважении к нашей стране может идти речь, если Лучи за столько лет не удосужился выучить хотя бы на бытовом уровне язык. Что, впрочем, на протяжении многих сезонов позволяет ему не только получать в УАФ баснословную зарплату, но и представлять ее на международной арене в качестве судейского наблюдателя" (Meta-ratings.com.ua, 21.03.21).

Вот такой крик души. Но кто его услышит, если в Доме футбола сложившееся положение вещей всех устраивает. Ну, если не всех, то тех, кто рулит на пятом этаже. Называть поименно бессмысленно – все о них знают.

Сам же адепт сквернословия, выучивший, как утверждают сведущие люди, русский мат-перемат, после того, как 16 марта дал интервью сайту Sport.ua, как будто воды в рот набрал. Или что-то в этом роде. Молчат и его работодатели. Наверное, считают достаточным заявление Лучи о том, что некие темные силы таким образом пытаются дискредитировать Комитет арбитров УАФ, а заодно и саму ассоциацию.

Знакомый посыл, правда?

КРУГОВАЯ ПОРУКА

В минувший понедельник ФК "Олимпик" опубликовал еще одно резонансное сообщение, касающееся судейского скандала в отечественном футболе.

"На этот раз это свидетельские показания арбитров Ивана Бондаря и Игоря Маковея, которые они предоставили для Франческо Баранки, -- сообщил сайт Olimpik.com.ua. – Оба подали заявления с ходатайствами о готовности лично явиться в УАФ и дать подробные пояснения о том, как Лучано Лучи в течение пяти лет поносил Украину не только в рабочем Телеграм-чате, но и на регулярных семинарах арбитров" (22.03.21).

В сообщении говорится о том, что Иван Бондарь еще в июле 2020 года обращался в Комитет этики и честной игры, но тогда Франческо Баранка его заявление попросту проигнорировал. Дабы избежать подобного, судьи решили действовать через ФК "Олимпик", чтобы все-таки добраться до осиного гнезда. И чтобы Баранка в очередной раз не спустил на тормозах информацию о деяниях соотечественника.

О чем же поведал Бондарь? Да все о том же: "Меня задевало поведение Лучи – как он выражается, унижает людей. Он поливал журналистов, тренеров, экспертов, футболистов. Говорил: "Вы – банановая республика". Президента "Ингульца" Александра Поворознюка называл колхозником, свинопасом, комбайнером. Мог и жест непристойный продемонстрировать. Мог сесть спиной к нам и почесать свое достоинство. Не подбирал слова для выражений. Переводчики говорили, что не будут их озвучивать, но он требовал" (Dynamomania.com, 26.03.21).

К Баранке Бондарю пришлось обращаться повторно. Но он принял арбитра только в сентябре. Задавал провокационные вопросы, пытался все свести к тому, что он сам виноват, потому что пошел на конфликт с Лучи. И в это время не отнимал рук от телефона, ведя с кем-то переписку. Не с землячком ли, находящимся в соседнем кабинете? И не по этой ли причине Бондарь был лишен статуса профессионального арбитра?

"Лучи грязно ругается и затыкает рты арбитрам, -- констатирует известный журналист-расследователь Константин Андриюк. – Они просто боятся пикнуть. Среди судей есть недовольные, но они молчат, так как понимают, что один в поле не воин. Есть те, кому все равно. А есть продажные шкуры, которые стучат Лучи на своих же коллег, а за это получают хорошие назначения, сладкие матчи. Они доносят, кто что делает, кто что говорит. И это порождает еще большее недоверие в судейской среде" (Ua.tribuna.com/, 22.03.21).

Андриюк убежден, что на Лучи и компромата никакого не надо, потому что в его контракте четко прописано: он должен находиться в Украине в течение пяти рабочих дней в неделю. Но, например, в 2017 году провел в нашей стране всего 105 дней. И уже должен был быть уволен за несоблюдение условий соглашения. Однако в том же году его полномочия были пролонгированы.

ГЕЛЬЗИНУ УГРОЖАЮТ ПОЖИЗНЕННЫМ

Тем временем свое правосудие вершит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Здесь фигурант не столь "крут" – президент ФК "Олимпик" Владислав Гельзин.

Гельзин позволил себе ворваться в судейскую во время матча его команды с "Шахтером" и нецензурно выругаться в прямом эфире по поводу судейства. Было за что – арбитр отменил чистый гол, зафиксировав офсайд при подаче углового. Что никоим образом не оправдывает Гельзина за его поведение.

По такому поводу "Олимпику" уже запретили проводить свои матчи на стадионе "Динамо" -- виноватой во всем оказалась арена. К слову, как заметил Игорь Линник, делегатом УАФ на этом матче был некто Г.В.Прокопович из Чернигова – по совместительству глава Комитета все той же УАФ по стадионам и безопасности.

"Именно делегат отвечает за проведение матча целиком и, в частности, за соблюдение мер безопасности. Но, видимо, как делегат, Прокопович не справился со своими обязанностями. Зато как глава комитета зафиксировал факт несоответствия норм безопасности высочайшим нормативам УАФ", -- съерничал авторитетный журналист (Dynamomania.com, 21.03.21). А потому и инициировал дисквалификацию неодушевленного объекта.

О том, что "Олимпик" целенаправленно выживают – то ли из Киева, то ли из футбола вообще, а скорее и то, и другое – стало понятно, когда его лишили возможности выступать и на поле Учебно-тренировочного комплекса имени Банникова. А теперь пришла очередь президента клуба.

Правда, Гельзин на заседание КДК, запланированное на 26 марта, не явился из-за положительного теста на коронавирус.

"Заседание все-таки состоялось и без владельца донецкого клуба, -- сообщил сайт Ua.tribuna.com. – Но оно носило ознакомительный характер. Представители КДК и глава Комитета этики и честной игры Франческо Баранка высказали свои позиции. Баранка заявил, что будет просить максимальное наказание для Гельзина – пожизненное отстранение от футбола" (26.03.21).

Более осторожно высказался в комментарии тому же источнику секретарь КДК Игорь Грищенко: "Мы получили ходатайство от "Олимпика" и лично от Гельзина с просьбой предоставить им больше времени на подготовку и привлечения профессиональной юридической помощи. КДК удовлетворил его и отложил рассмотрение дела.

Кроме того, ознакомились с выводами Комитета этики и честной игры. Там есть целый спектр нарушений в действиях Гельзина. В том числе вмешательство в работу арбитров путем входа в раздевалку, ненормативное выступление во время послематчевого флеш-интервью. В его высказываниях есть признаки дискриминации по отношению к некоторым лицам.

Будем анализировать и принимать решение. Мы не заинтересованы, чтобы взять шашку и махать ею. Наша задача – разобраться в деле и защитить процессуальные права другой стороны. Хотя комитет Баранки рекомендует рассмотреть вопрос о применении к Гельзину санкции в виде пожизненного запрета на деятельность в футболе" (26.03.21).

"Мы понимаем, кто возглавляет Комитет этики и честной игры, -- со своей стороны отреагировал Владислав Гельзин. – Баранка еще пять лет назад хотел меня пожизненно отстранить от футбола. Но для этого должны быть аргументы. А они закрывают нам рты, мы не должны ничего говорить.

Понятно, что после матча с "Шахтером" я эмоционально переборщил. Уже неоднократно извинялся за это. Согласен, должен понести наказание. Например, дисквалификация до конца сезона, либо условно на какой-то период. Но пожизненное отстранение? Раз они хотят таким методом убрать меня, я уйду с должности президента, но буду бороться с произволом как гражданское лицо" (Footboom.com, 26.03.21).

Гельзин пообещал, что, если до этого дойдет, будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Будет подавать апелляцию, бороться. Но при любом раскладе "Олимпик" будет жить. Клуб уехал из Донецка, где все потерял. УАФ при этом ни разу не предложила помощи, не посодействовала в поисках стадиона, на котором бы клуб мог играть. Вообще ни разу не вышла на связь с каким-либо предложением. Зато теперь лишает возможности находиться в Киеве, по сути, накладывает запрет на футбол.

Конечно, можно волюнтаристски отлучить от футбола Собуцкого, Гельзина, руководителей других неудобных клубов. Можно не от большого ума наложить запреты на использование стадионов. Можно самовлюбленно позатыкать рты арбитрам, футболистам и тренерам. А что дальше? Какие еще извращения придумает УАФ? Ведь ниточка терпения рано или поздно лопнет, и тогда заговорят не только Бондарь, Маковей, Козык, но и другие. Тогда в Доме футбола произойдет не просто короткое замыкание – пробки полетят, причем, с треском и на всех этажах.