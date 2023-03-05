Бывший игрок сборной Сербии Неманья Пейчинович считает, что европейский спорт исключительно политизирован, а те кто, говорит об обратном, врут. По мнению 35-летнего футболиста, все прекрасно знают, "какое подлое лицо у Европы".

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"Но только сейчас, к сожалению, мы его увидели. Всем стало ясно, кто они на самом деле. Мы же, сербы и русские, чтим христианские народы. Сейчас Украине пытаются что-то навязать, но мы в Сербии продолжим поддерживать Россию за спасение православного народа на этой земле. Все мы – братья", – цитирует Sport24 защитника "Локомотива" и "Факела".

В комментариях даже российские болельщики высмеяли такой пассаж серба..

"Спортсмены во всех странах - это нижние 5% нации по интеллекту", - пишут юзеры.

Другие напоминают Пейчиновичу, что его страна голосовала против поддержки России.

Также юзеры стебутся со слов футболиста о "помощи Украине".

"У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят", "Убивать людей и уничтожать города - спасение с доставкой на дом, прямой наводкой в рай", - говорится в комментариях.

Пользователи не понимают, как после того, что случилось в югославскую войну с Белградом, Пейчинович может поддерживать бомбежку городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Пейчинович был высмеян в сети после того, как назвал Российскую Федерацию самодостаточной страной, которой ничего ни от кого не нужно.

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