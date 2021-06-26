Игрок Швеции сказал, почему его команда опасается сборной Украины

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон отметил хорошие индивидуальные качества украинских футболистов. Однако тактические особенности игры "желто-синих" на Евро-2020 его команда пока не изучала.

Аугустинссон считает, что у Швеции отличная команда, которая сможет дать бой Украине. Но шведы осознают опасность подопечных Андрея Шевченко, поэтому выделят много времени оборонительным действиям. Слова левого фулбека привел телеканал "Футбол 1".

"У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы. Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол", – рассказал Аугустинссон.

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Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

В 1/8 финала Евро-2020 Украина вышла именно благодаря шведам. С этой сборной команда Шевченко встретится в Шотландии 29 июня.

Как писал OBOZREVATEL, выход Украины на Швецию разозлил австрийский болельщиков. Их сборная, обыграв украинцев, попала в плей-офф на сборную Италии.