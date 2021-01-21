Игрок сборной Украины может перейти из "Динамо" в "Интер" – СМИ

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в миланском "Интере", сообщает Сalciomercato.

По утверждению итальянских журналистов, главный тренер Антонио Конте представил список из игроков, которыми бы хотел усилить команду.

Среди первоочередных кандидатур упоминаются фамилии Маркоса Алонсо и Эмерсона из "Челси". В случае неудачи "Интер" попробует вновь договорится с "Аталантой" о трансфере Робина Гозенса, с которым уже связывался несколько месяцев назад.

СМИ отмечают, что не исключены и сюрпризы, упоминая в этом случае, как раз 21-летнего Миколенко.

Напомним, что Миколенко занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих украинских футболистов. Transfermarkt оценил игрока сборной Украины в 15 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в итальянской прессе появилось сообщение, что "Интер" может купить украинца Руслана Малиновского.

Кроме того СМИ отправляют в "Интер" и юную звезду "Шахтера" Анатолия Трубина. Голкипер "горняков" после блестящей игры в Лиге чемпионов заинтересовал скаутов миланской команды.