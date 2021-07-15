Игрок сборной Англии решил сменить футбольное гражданство после финала Евро-2020 – СМИ

Фланговый полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои решил сменить футбольное гражданство и выступать за сборную Ганы после расистского скандала, который возник после финала Евро-2020 между Италией и Англией. Игроки последних Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака подверглись оскорблениям, не забив решающие пенальти в послематчевой серии.

Как сообщает издание GhanaSoccerNet, Хадсон-Одои был крайне обескуражен из-за ситуации, в которую попали молодые футболисты. Он поддерживает с ними хорошие отношения.

Каллум, который родился в Англии, боится, что когда-нибудь станет жертвой таких же нападок, поэтому и принял такое решение. Его отец, Бисмарк Одои, выступал в чемпионате Ганы.

Во время отпуска полузащитник "Челси" приехал на свою вторую родину и встретился с президентом страны Нана Акуфо-Аддо. Последний поручил министру спорта Мустафе Уссифу "изучить возможность смены футбольного гражданства игрока".

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Хадсон-Одои провел три поединка за взрослую сборную Англии в отборе на чемпионат Европы-2020, однако все еще сможет выступать за Гану, если больше не сыграет за родоначальников футбола. Кроме того, его первый матч за вторую родину может состояться не ранее ноября 2022 года, поскольку именно тогда пройдет три года с момента его последнего выхода на поле в футболке английской национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия выиграла Евро-2020, а ее голкипер Джанлуиджи Доннарумма стал первым в истории чемпионатов Европы вратарем, завоевавшим титул лучшего игрока турнира.

УЕФА назвал лучший гол континентального первенства.