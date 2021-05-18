Игрок 'Динамо' рассказал, чем отличаются тактики Луческу и Шевченко

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный рассказал, что тактические моменты в подготовке от Мирчи Луческу и Андрея Шевченко отличаются организацией игры в обороне и атаке.

По словам 18-летнего защитника, у Луческу на первом месте защитные командные действия, а потом уже организация нападения.

"Луческу больше идет в контроль мяча: "Если закрыт фланг – туда не лезь". Нужно разворачиваться и искать свободные зоны. В принципе, у Андрея Николаевича то же самое, но у него больше вперед и атаковать. Если подумать, то и в обороне есть свои тактические моменты. Не могу сказать, что есть большая разница. Оба хорошие тренеры. Они мне оба нравятся", – сказал Забарный в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, что Илья вместе с остальными сборниками проводят сборы в Харькове, готовясь к старту чемпионата Европы. В воскресенье, 23 мая, подопечных Шевченко ждет первый товарищеский матч против Бахрейна. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.