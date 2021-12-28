Грандиозный трансфер игрока сборной Украины в Англию: обзор спортивных СМИ

Последние дни футбольного декабря – это приближение трансферной лихорадки, составление рейтингов, хит-парадов и, конечно, подведение итогов года. Вот только УАФ хвастаться реально нечем.

Кадровые пертурбации – то, что в первую очередь волнует болельщиков во время зимней паузы. И старт каникул получился по-настоящему горячим.

"ДИНАМО". ИРИСКИ ДЛЯ МИКОЛЕНКО

Футбольная публика вовсю обсуждает трансфер динамовского защитника Виталия Миколенко в английский "Эвертон". Трансфера, по свидетельству знающих людей, де-юре уже состоявшегося и лишь дожидающегося презентационных процедур.

В частности, известный итальянский репортер Фабрицио Романо, чьи инсайды почти всегда попадают в точку, в воскресенье, 26 декабря, сообщил, что украинец успешно прошел медобследование в Ливерпуле, а клубы уже урегулировали все детали соглашения. Соответственно о сделке будет объявлено в самое ближайшее время.

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Вне всяких сомнений, переезд защитника сборной Украины на Туманный Альбион остается на сегодня главным событием отечественного межсезонья.

"Нет никаких сомнений в том, что "Эвертон" наблюдал за Миколенко на протяжении долгого периода времени, ведь впервые об интересе к нему со стороны "Ирисок" стало известно еще в августе 2020 года. Поэтому в клубе из Ливерпуля прекрасно знают об игровых возможностях украинца, следили за его прогрессом и выступлениями в составе "Динамо" и национальной сборной, а сам трансфер был лишь вопросом времени и зависел от согласия как самого Виталия, так и Игоря Суркиса" (sportarena.com, 22.12.21), – констатирует обозреватель Егор Данилов.

Автор не сомневается, что руководство "Динамо" приняло правильное решение отпустить молодого защитника в клуб, который позволит ему вырасти в профессиональном плане, играть каждую неделю против соперников топ-уровня и научиться бороться за свое место под солнцем. Ведь в "Эвертоне", подчеркивает Данилов, Виталию придется все начинать с нуля.

"Миколенко нужно быть морально готовым к любому развитию событий в первые недели и месяцы своей карьеры на "Гудисон Парк" и при любых обстоятельствах продолжать работать на тренировках, привыкать к британским реалиями и укладу жизни, активно учить язык и научить быть по-спортивному наглым, демонстрируя свой характер и желание играть. Примером для Виталия вполне может стать Александр Зинченко, который выиграл девять национальных трофеев вместе с "Манчестер Сити". Украинца сложно назвать ключевым футболистом "Горожан", но своим отношением к делу он показал, что даже в таком именитом клубе можно не только получить долгожданный шанс, но и воспользоваться им" (sportarena.com, 22.12.21), – и с этими доводами Данилова не поспоришь.

Между тем, британский футбольный эксперт Эндрю Тодос считает, что Миколенко обладает всеми характеристиками, которые помогут ему реализовать себя в Англии.

"У Миколенко есть отличные маневренность и скорость. Он любит подключаться к атакам с фланга и перекрывать зоны, но он также обладает хорошей левой ногой, и кроссы – одна из его сильных сторон. Он хорош в подкатах, может быстро возвращаться на позицию и перехватывать мяч. Он может играть в центре обороны, где он и начинал в юные годы, но был переведен на фланг. В сборной Украины его использовали и как вингбека, и как центрбека. Ничейный матч с Португалией (0:0) в Лиссабоне в 2019-м стал огромным успехом для него, потому что Миколенко фактически связал по рукам и ногам Криштиану Роналду. А в киевском матче он отметился голевой передачей с флангового кросса. Виталий – молодой, обладает потенциалом. Не думаю, что скорости в АПЛ будут такой большой проблемой. Он – быстрый игрок и быстро восстанавливается. Он должен добиться успеха" (football.ua, 22.12.21).

При этом Тодос не забыл отметить качество работы динамовской академии: "Многие из ее талантливых выпускников попадают в первую команду и проводят хорошие игровые карьеры в Киеве или в других местах" (football.ua, 22.12.21).

Одним из таких выпускников и является Миколенко. А 20 с лишним миллионов евро, которые не пожалел отдать за защитника "Эвертон", – лучшее свидетельство уровня, на который вышла клубная кузница.

Более того, известный агент Дмитрий Селюк считает, что в скором времени "Динамо" имеет все шансы выгодно продать других своих молодых лидеров – Виктора Цыганкова, Илью Забарного, Николая Шапаренко.

Вот только вряд ли клуб станет отпускать своих звездочек пачками – даже стратегия, ориентированная на подготовку собственной смены, не предусматривает такой крайности. Более того, трансфер Миколенко оказался возможным в том числе и потому, что в распоряжении тренерского штаба есть исполнители, потенциально, готовые заменить Виталия. В этой связи называются как выступающий за "Днепр-1" на правах аренды Владислав Дубинчак, так и играющий за юношескую команду Константин Вивчаренко.

Пока же мы можем констатировать: молодые украинские ребята в "Динамо" не просто набираются опыта – они растут. Косвенное свидетельство тому – обновленная на днях таблица трансферных стоимостей на авторитетном ресурсе Transfermarkt.de. Из десяти самых дорогих украинских исполнителей выросли в цене только трое: помимо упомянутых Забарного (с 11 миллионов – до 13) и Шапаренко (с 8 – до 10), также голкипер Георгий Бущан (с 7,5 – до 9). Все они – динамовцы.

ЛУЧЕСКУ. МИСТЕР И МАСТЕР

Помимо правильного кадрового курса, выбранного клубом, и грамотно выстроенной работы академии нельзя забывать о кропотливой и вдумчивой работе тренерского штаба первой команды под руководством Мирчи Луческу. Именно ему удалось вывести динамовскую молодежь на принципиально новый уровень, без чего бы не было ни трех трофеев, завоеванных в прошлом сезоне, ни двух кряду попаданий в групповой раунд Лиги чемпионов.

О некоторых нюансах работы Луческу и его помощников в интервью "Футбольному клубу" рассказал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук:

"Тренер прежде всего постарался нивелировать слабые стороны, которые есть в моей игре. По крайней мере, сделать их менее заметными. Так, он не ставит передо мной задачу персонально отвечать за кого-то из соперников, бегать за ним по всему полю. Ведь мы оба знаем, что скорость – не мой конек. Мистер напротив просит нас не растягиваться, действовать в обороне компактно – что в УПЛ, что в Лиге чемпионов. В таких условиях я способен принести команде куда больше пользы" (footclub.com.ua, 21.12.21).

Можно предположить, что аналогичный подход Луческу применяет и к другим своим подопечным, стараясь в первую очередь развить их сильные качества. Между тем, Сидорчук акцентировал внимание и на том, сколь доходчиво подает информацию румынский наставник. Как утверждает капитан, у команды даже нет повода собираться отдельно от тренеров и решать какие-то наболевшие вопросы:

"Во-первых, за последние полтора сезона у нас просто не было очевидных провалов, из-за которых следовало бы бить тревогу. Во-вторых, Мистер держит руку на пульсе абсолютно всего, что происходит с командой, и дает свою оценку каждому мало-мальски значимому процессу. Его разборы матчей – сыгранных и тех, к которым мы только готовимся – предельно конкретны. Команда, по сути, получает уже разложенную по полочкам, разжеванную информацию. А что касается будущих игр – нас знакомят со всеми возможными их сценариями. Потому отдельно встречаться и что-то обсуждать нет никакого смысла. Это уже было бы переливанием из пустого в порожнее" (footclub.com.ua, 21.12.21).

Со своей стороны, журналист Сергей Костенюк настаивает на том, что даже выступления в Лиге чемпионов свидетельствуют о прогрессе "Динамо" – пусть команда и набрала всего одно очко.

"На этот раз слабейшим соперником был не "Ференцварош", а "Барселона". Так, что сравнивать цифры – глупая затея. Но, в плане конкурентоспособности отдельно в каждом конкретном матче, команда Луческу заметно прибавила. Невооруженным глазом был заметен прогресс в разных аспектах игры, в частности, в позиционных и быстрых атаках, прессинге. Разумеется, уровень игры "Динамо" в этих компонентах все еще ниже среднего по ЛЧ, но в прошлом сезоне, по большому счету, киевляне вообще держались лишь за счет организации в позиционной обороне. Несмотря на одно очко и всего один забитый гол, "Динамо" сделало заметный шаг вперед. Но при этом очевидно, что кадровый потенциал команды ограничивает ее дальнейшее развитие…" (football.ua, 25.12.21).

Автор, к слову, абсолютно справедливо замечает, что уход Миколенко может стать для команды дополнительным вызовом и новым толчком для ее развития:

"Трансфер Миколенко может послужить сигналом для остальных молодых игроков – из "Динамо" реально перейти в топ-чемпионат!" (football.ua, 25.12.21).

За работой Луческу, регулярно отмечаемой отечественными СМИ, следят и за рубежом. В частности, его уже в шестой раз признали лучшим тренером Румынии. И это – в 76 лет!

В Сети даже замелькали слухи о том, что Луческу вскоре оставит "Динамо" ради сборной своей страны. Но главный тренер другого "Динамо", бухарестского, Мирча Редник уверил журналистов, что его коллега на этот шаг точно не пойдет:

"Луческу в Киеве очень хорошо работает, и он только в начале пути. Мирча любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. Да и у нас достаточно тренеров, которые могут взять на себя сборную" (dynamo.kiev.ua, 21.12.21).

Сам Луческу воспринял присуждение ему почетной награды со спокойствием и достоинством:

"Конечно, это знак уважения ко всей моей карьере. Убежден, что те, кто за меня голосовал, думали и о выступлениях моих команд за все периоды, а не только в 2021 году. Это был сказочный сезон, в котором мы с "Динамо" выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. И все это было достигнуто без особых трансферов. Так что это действительно был очень хороший год" (dynamo.kiev.ua, 22.12.21).

Луческу особенно гордится тем, что ему удалось добиться успеха с командой, на 90% составленной из местных молодых игроков:

"Большинство из моих футболистов – украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Особых трансферов никогда не просил. Даже в "Шахтере". Конечно, основные оценки будут даны через 5-7 лет, когда эти игроки вырастут и достигнут своего необычайного уровня. И тогда многие скажут, что нам повезло с такими игроками. Но это не так! Но я рад, что при этом мой молодой игрок переходит в "Эвертон". Я имею в виду Миколенко. На его месте будет наигран другой молодой игрок 18-19 лет. Остальным нашим защитникам также по 19-20 лет. Так что мы идем в будущее с очень молодой командой. Им нужно работать намного усерднее, чем опытным футболистам" (dynamomania.com, 22.12.21), - заявил тренер в интервью румынскому изданию Gsp.ro.

Несмотря на очевидные успехи Луческу и ведомой им команды, в Киеве имеется определенная группа так называемых активных болельщиков, которые продолжают требовать отставки румынского специалиста, припоминая ему годы работы "в "Шахтере". На матчах то и дело звучат оскорбительные речевки в адрес тренера, вывешиваются не менее оскорбительные баннеры. Увы, в мировом футболе подобная обструкция – не редкость. Только одно "но". Почти всегда "троллинг" тренера связан с негативными результатами его подопечных. В случае же с Луческу можно говорить только о достижениях!

До прихода Луческу "Динамо" три года не выступало в Лиге чемпионов, пять лет не выигрывало национальное "золото", а "требл" в последний раз оформляло в далеком уже 2007 году.

Словом, логика или даже намек на нее в поведении радикальных фанатов отсутствует напрочь. А если нет логики, нужно копать глубже.

На фоне признания Европой заслуг Луческу и его вклада в развитие игры рефлексия группы людей выглядит печально. Людей, не руководствующихся футбольными критериями и оценками. По сути, мы имеем дело с гибридной информационной атакой на тренера, осуществленной руками ультрас. Они – лишь пешки в этой игре.

К счастью, сам Луческу смотрит на происходящее с иронией и не принимает агрессивные выпады близко к сердцу.

"Это только небольшая часть болельщиков, – усмехается он. – Я сначала аплодировал им и улыбался, но больше не обращаю внимания. Они не могут забыть 12 лет неудач из-за моего присутствия в "Шахтере". Но все неважно. Как бы то ни было, я уважаю всех. Пока во всем есть уважение, я не против, чтобы мне бросали вызов" (dynamo.kiev.ua, 22.12.21).

Тренер справедливо замечает, что все, чего добились фанаты, – испорченные отношения с командой:

"Их поведение привело к тому, что футболисты больше не хотят их приветствовать. Они должны были бы поддерживать команду и объединиться в общей цели побеждать. Но они хотят показать, что способны что-то изменить. Но они не могут ничего изменить, поэтому на них не обращают внимания. Баннеры становится все более агрессивными, но меня это не волнует" (news.obozrevatel.com, 22.12.21).

Тренер сохраняет спокойствие и правильно делает. Хамские выходки горстки подростков не должны затмевать тот факт, что именно подопечные Луческу остаются самой популярной и самой посещаемой командой УПЛ – по сообщениям Football24.ua, на ее матчи в первой части текущего сезона в среднем приходило по 8 227 зрителей. Кроме того, согласно статистическим данным, "Динамо" в 2021 году опередило "Шахтер" по приросту подписчиков в четырех средствах коммуникации: Facebook (+21 000), Youtube (+62 000), Telegram (+3 000) и Viber (+34 000).

Эти цифры куда весомее вывешиваемых на трибунах транспарантов.

Что касается борьбы в текущем чемпионате, то несмотря на двухочковое отставание "Динамо" от основного конкурента, шансы соперников по большому счету равны – впереди еще целых 12 туров и очная встреча. Тем более, скоро начнутся зимние сборы, которые, скорее всего, принесут бОльшую пользу столичной команде. Почему – объяснил опытный специалист, экс-наставник "Александрии" Владимир Шаран:

"Луческу умеет готовить украинские команды. Он делает значительный акцент на физике. Я общался с некоторыми ребятами, которые занимались под его руководством, и они говорили, что нагрузки у румынского тренера – будь здоров. Безусловно, Луческу в этом плане имеет преимущество над Де Дзерби, которому впервые придется готовить "Шахтер" зимой, на протяжении полутора месяцев" (zbirna.com, 20.12.21).

ТЕЛЕПУЛ. ПОКА – ОБСУЖДАЕМ

Пользуясь тем, что летом истекает срок действия контракта между Премьер-лигой и ТРК Футбол, отвечающей за показ домашних матчей 13 клубов, а значит тема создания телепула так или иначе выйдет на первый план, в УАФ объявили о грандиозных планах – отобрать у клубов изначально принадлежащие им коммерческие права.

И хотя в процессе возможного формирования телепула все или почти все будет зависеть от взаимодействия трех сторон – клубов, трансляторов и Премьер-лиги, в случае успешного завершения переговоров и проведения тендера, УАФ непременно представит сие событие как еще одно собственное достижение…

Проект пока пребывает лишь на стадии запуска, но исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий уже объявил, что создание телепула поддерживают все клубы Лиги:

"Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионные права были объединены в один пул, они начинали дорожать с каждым годом. Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул, и увеличивались доходы от реализации прав" (ua.tribuna.com, 23.12.21).

Несколькими днями ранее свою готовность участвовать в едином телепуле выказало киевское "Динамо", а значит, шанс на то, что устраивающий всех общий знаменатель таки будет найден, действительно возрос.

О соответствующей позиции президента "Динамо" Игоря Суркиса заявил замгенерального директора клуба Сергей Мохник:

"Мы поддерживаем эту идею. Хотим, чтобы был единый телепул с едиными правилами и принципами для всех клубов без исключений. Мы проанализировали европейский опыт и выступаем за создание качественного продукта, который должен объединить все клубы в единый телепул с едиными рекламными правами. Президент "Динамо" очень хочет, чтобы был единый телепул. Наш клуб в этом случае готов пойти на уступки, в том числе финансовые. Будет единый продукт – будет больше денег и клубы станут богаче. Это будет лучше для всех. Президент хочет, чтобы наш чемпионат стал сильней и клубы были финансово стабильными. Хочется, чтобы мы могли включать подогрев, а не так как было на нашем матче с "Вересом"" Чтобы мы могли готовить команду, покупать футболистов" (fanday.net, 21.12.21).

Ожидается, что УЕФА предоставит собственную платформу для проведения тендера. Известно, что точно в нем будет участвовать ТРК "Футбол", о чем заявил директор телеканала Александр Денисов. Кроме того, один из ведущих программы ТаТоТаке Сергей Болотников поделился инсайдом о будущем сопернике нынешнего транслятора:

"Кто будет на новом тендере? По моей информации, по состоянию на сейчас "плюсы" дали заднюю и не планируют бороться за единый тепепул. Будут каналы Футбол и MEGOGO. В кулуарах говорят, что MEGOGO – безоговорочный фаворит будущего тендера. Но не все так просто. Футболы будут бороться до последнего. MEGOGO нужно будет перебить предложение каналов Футбол, а сейчас это 5-6 миллионов долларов, которые они платят сейчас, плюс еще пару миллионов идет на продакшн" (sportarena.com, 22.12.21).

Данную информацию тот же Денисов не подтвердил и не опроверг, однако дал понять, что в процессе организации тендера пока что существует много белых пятен:

"У лиги на данном этапе нет ни теоретического, ни, тем более, практического опыта по проведению тендера, созданию пакетов, регламентации определения ценообразования, а также, собственно, наличия того, что в пакетах может быть. Ну и, соответственно, целая "вилка" прав – медийные, телевизионные, диджитал, беттинг, как это все должно распределяться. То есть, представители УЕФА по запросу УАФ, Премьер-лиги должны помочь создать всю эту структуру, подготовить базовые материалы для проведения тендера. Вот, собственно, в чем заключается миссия УЕФА" (footboom.com, 23.12.21).

И хотя начинка пакетов, равно как и их цена пока остаются величинами неизвестными, Евгений Дикий уверен, что миссия по созданию единого телепула является абсолютно выполнимой:

"Уже в феврале мы планируем официально запускать тендер на следующий цикл телеправ УПЛ. Будем надеяться, что все клубы, которые будут принимать участие в УПЛ, поддержат это решение" (fanday.net, 23.12.21).

Дикий заверяет, что матчи украинской Премьер-лиги пользуются спросом: по предварительным подсчетам интерес к ним проявили уже 11 бродкастеров. Пять – на территории Украины и шесть – международных (среди них – DAZN, Setanta, ELEVEN Sports).

Важнейшим нюансом, в частности мешавшим "Динамо" ранее поддержать идею создания единого телепула, является заангажированность нынешнего официального транслятора матчей УПЛ – ТРК "Футбол". Ни для кого не секрет, что руководство и ведущие телеканала едва ли не в открытую лоббируют интересы "Шахтера", и отношение к конкурентам горняков у них – соответствующее. В таких условиях доверять трансляцию собственных игр данной редакции было бы явной ошибкой со стороны "Динамо". Проблема казалась неразрешимой, однако, как заявил Дикий, выход существует. Исполнительный директор УПЛ объяснил, что единый телепул не означает наличие единого транслятора, а значит, их может быть несколько. Главное, дескать, чтобы показ матчей происходил по единым стандартам, и это не влияло на качество и доступность контента:

"О едином трансляторе речь не идет. Может быть три или четыре транслятора, главное, чтобы они придерживались единых стандартов трансляций, использовали единый график и выполняли условия, предусмотренные в тендерной документации" (fanday.net, 23.12.21).

Звучит достаточно оптимистично, однако пока все это – лишь планы. Какими будут пакеты, кто будет участвовать в тендере и на каких условиях – ответов на эти и другие актуальные вопросы пока нет. Лишь после формирования полной базы регламентных документов можно будет переходить к предметной дискуссии. В любом случае юристам того же "Динамо" предстоит серьезная работа по изучению перечня всех закрепленных за клубом прав и обязательств.

Тем более, если о своей причастности к созданию телепула заявляет руководство УАФ, питающее особую "любовь" к столичному клубу…

Кадровые пертурбации – то, что в первую очередь волнует болельщиков во время зимней паузы. И старт каникул получился по-настоящему горячим.

И старт каникул получился по-настоящему горячим.