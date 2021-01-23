Гордон рассказал, кто из футболистов "Динамо" "прос*ал карьеру"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что карьеры Артема Милевского и Александра Алиева сложились далеко не идеальным образом.

По словам Гордона, он особо не следит за их судьбами, хоть и знает, что у этих футболистов есть даже свои Youtube-каналы.

"Они популярные блогеры, они неординарные игроки. Мне даже Алиев нравился больше чем Милевский. Я видел много классных нападающих, а Алиев – он нестандартный парень. Этот удар пушечный с разных позиций. Маленькая стопа, короткий разбег, красавец. Но так бездарно про*рать свою карьеру из-за водки и гулек бесконечных... Это надо уметь. Милевский такой же. Артем имел и имеет отличное здоровье. Он должен был стать таким, как Шевченко или Ребров. А почему не стал? Потому что про*рал карьеру", – заявил Гордон в эфире Youtube-канала oSporte TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гордон обматерил Ярослава Ракицкого и назвал роковую ошибку Андрея Шевченко.