Голкипер 'Тоттенхэма': мне придают силы украинцы

Итальянский голкипер английского "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио признался,что ему придают силы мать с сыном из Украины, которых его семья приютила в Италии. 26-летний вратарь у себя в Удине в марте 2022 года поселил беженцев из Днепра – Анну и ее 11-летнего сына Милана.

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Гульельмо и Милан мгновенно подружились, и последний был в восторге, когда Викарио рассказал, что он профессиональный футболист. Затем Викарио помог найти Милану место для игры в футбол, отчасти чтобы помочь ему выучить язык. Изначально паре приходилось общаться через Google-переводчик.

"Он мой младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы увидеть свою семью, я провожу с ним некоторое время. Он хороший. Он ходит в школу и учит итальянский. Надеюсь, он чувствует себя хорошо, потому что в Украине сейчас не все так хорошо с войной. Мы пытаемся подарить этим людям улыбку, и я надеюсь, что они меньше думают о ситуации в своей стране", - цитирует Викарио Theathletic.com.

Когда его спросили, волнуют ли его проблемы Анны, Милана и многих других в Украине, голкипер "шпор" ответил: "Когда я выхожу на поле, я думаю про них. Это как сила, которую они могут дать. Я счастлив за эту семью".

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