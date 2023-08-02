Главный тренер сборной Украины из-за войны решил покинуть команду и страну, отказавшись работать с футболистками

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес проинформировал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о том, что покидает пост наставника "желто-синей" команды. 36-летний испанец перестанет быть тренером 31 августа, как только завершится действие его контракта.

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Как сообщает sport.es, причиной такого решение стала война и отсутствие конкурентоспособности. Кортес объявил о своем решении в последний день сборов в Португалии в июле этого года.

Это было тяжелое время для игроков и персонала, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники, которые присутствовали на этом разговоре. СМИ уточняют, что футболистки были в шоке, услышав об этом.

Источники, близкие к тренеру, сообщили, что Кортес сейчас ищет команду на следующий сезон. Он готов вернуться в клубный футбол. Также не исключает, что в краткосрочной перспективе может возглавить и другую сборную.

Напомним, что под руководством испанского специалиста Украина не прошла отбор на женский ЧМ-2023.

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