Где смотреть онлайн "Реал" – "Челси": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" во вторник, 27 апреля проведут первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Команды сыграют на поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" в столице Испании. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

В Украине увидеть трансляцию поединка можно будет в прямом эфире канала "Футбол 1", где показ традиционно будет сопровождать аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

В России встречу покажут в эфире каналов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". А в Беларуси эфир из Мадрида проведет "Беларусь 5".

Отметим, что обеим командам грозило исключение из Лиги чемпионов из-за того, что они вошли в список основателей Суперлиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил изменить хронометраж футбольных матчей.