Где смотреть онлайн Польша – Россия: расписание трансляций футбольного матча
Сборная России по футболу во вторник, 1 июня, проведет первый товарищеский матч накануне чемпионата Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова сыграют во Вроцлаве с командой Польши.
Встреча состоится на поле Городского стадиона. Начало матча – в 21:45 по киевскому и московскому времени.
Увидеть подготовительный поединок двух участников Евро можно будет в прямом эфире на украинском телеканале "Футбол 3". Также трансляцию из Вроцлава на территории России организовывает местный вещатель РЕН ТВ.
Отметим, что последняя игра команд состоялась на групповом этапе Евро-2012. Тогда соперники разошлись вничью 1:1.
На чемпионате-2020 россияне сыграют в группе В, где их оппонентами станут лидеры мирового рейтинга бельгийцы, соперники Украины по отбору на ЧМ-2022 финны и их соседи датчане.
Расписание России на Евро-2020:
12.06 (22:00). Россия – Бельгия
16.06 (16:00). Финляндия – Россия
21.06 (22:00). Россия – Дания
В свою очередь сборная Польши выступит в квартете Е. Компанию "кадре" составят Испания, Словакия и Швеция.
Расписание Польши на Евро-2020:
14.06 (19:00). Польша – Словакия
19.06 (22:00). Испания – Польша
23.06 (19:00). Швеция – Польша
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Румынии огласили правила въезда в страну для болельщиков, которые хотят посетить матчи чемпионата Европы по футболу. В столице Бухаресте два своих матча проведет сборная Украины. 17 июня наши ребята сыграют с Северной Македонией, а 21 июня померяются силами с Австрией.