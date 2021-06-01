Где смотреть онлайн Польша – Россия: расписание трансляций футбольного матча

Сборная России по футболу во вторник, 1 июня, проведет первый товарищеский матч накануне чемпионата Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова сыграют во Вроцлаве с командой Польши.

Встреча состоится на поле Городского стадиона. Начало матча – в 21:45 по киевскому и московскому времени.

Увидеть подготовительный поединок двух участников Евро можно будет в прямом эфире на украинском телеканале "Футбол 3". Также трансляцию из Вроцлава на территории России организовывает местный вещатель РЕН ТВ.

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Отметим, что последняя игра команд состоялась на групповом этапе Евро-2012. Тогда соперники разошлись вничью 1:1.

На чемпионате-2020 россияне сыграют в группе В, где их оппонентами станут лидеры мирового рейтинга бельгийцы, соперники Украины по отбору на ЧМ-2022 финны и их соседи датчане.

Расписание России на Евро-2020:

12.06 (22:00). Россия – Бельгия

16.06 (16:00). Финляндия – Россия

21.06 (22:00). Россия – Дания

В свою очередь сборная Польши выступит в квартете Е. Компанию "кадре" составят Испания, Словакия и Швеция.

Расписание Польши на Евро-2020:

14.06 (19:00). Польша – Словакия

19.06 (22:00). Испания – Польша

23.06 (19:00). Швеция – Польша

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Румынии огласили правила въезда в страну для болельщиков, которые хотят посетить матчи чемпионата Европы по футболу. В столице Бухаресте два своих матча проведет сборная Украины. 17 июня наши ребята сыграют с Северной Македонией, а 21 июня померяются силами с Австрией.