Где смотреть "Динамо" – "Дивонн": расписание трансляций товарищеского матча

В понедельник, 5 июля, "Динамо" проведет третий матч на швейцарском сборе против французского "Дивонна". Клуб выступает в региональной лиге.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 19:00 по киевскому времени, можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале киевлян. Ожидается, что тренерский штаб Мирчи Луческу даст шанс молодым футболистам показать свои лучшие качества.

Напомним, что на первый тренировочный сбор "Динамо" отправилось в составе 29 футболистов. В список попали два воспитанника "Шахтера" Андрей Коробенко и Владислав Кулач, который стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, выступая за "Ворсклу", и бывший игрок "Колоса" Денис Антюх.

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На старте подготовки к новому сезону подопечные Луческу устроили голевую перестрелку с "Базелем", закончив матч со счетом 4:4, а затем сыграли вничью с "Лозанной" (1:1).

7 июля киевляне сыграют последний матч на первом сборе. Их соперником станет "Люцерн".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" готово продать ведущего легионера Жерсона Родригеса. Президент столичного клуба Игорь Суркис якобы озвучил сумму, за которую может отпустить игрока из Люксембурга.