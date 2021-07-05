Футбольный скаут указал на ошибку в подготовке сборной Украины к Евро-2020

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Андрей Шевченко и Андреа Адзалин

Футбольный скаут Алекс Великих поделился мнением, что итальянский тренер сборной Украины по физической подготовке Андреа Адзалин не сумел должным образом справиться со своей прямой задачей. Наша национальная команда вылетела в четвертьфинале Евро-2020, разгромно проиграв Англии со счетом 0:4.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" он предположил, что Адзалин, который ранее работал с "Лестером", когда клуб сенсационно выиграл английскую Премьер-лигу (АПЛ) в 2016 году, не подготовил сборную Украины к такой интенсивности матчей на чемпионате.

"Общая характеристика этого чемпионата Европы для сборной Украины (извиняюсь перед теми, кому не понравится, что я сейчас скажу): с моей точки зрения, тренер команды по физической подготовке не угадал с программой подготовки к этому турниру. Работать в клубе – это одно, а в сборной – другое. Тем более, когда речь идет о таком чемпионате с таким ритмом игр", – заявил Великих.

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Напомним, что Украина заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря удачному стечению обстоятельств. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко вырвали победу над Швецией на последних минутах овертайма, но не сумели ничего противопоставить англичанам.

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