Футбольный скаут указал на ошибку в подготовке сборной Украины к Евро-2020

Футбольный скаут Алекс Великих поделился мнением, что итальянский тренер сборной Украины по физической подготовке Андреа Адзалин не сумел должным образом справиться со своей прямой задачей. Наша национальная команда вылетела в четвертьфинале Евро-2020, разгромно проиграв Англии со счетом 0:4.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" он предположил, что Адзалин, который ранее работал с "Лестером", когда клуб сенсационно выиграл английскую Премьер-лигу (АПЛ) в 2016 году, не подготовил сборную Украины к такой интенсивности матчей на чемпионате.

"Общая характеристика этого чемпионата Европы для сборной Украины (извиняюсь перед теми, кому не понравится, что я сейчас скажу): с моей точки зрения, тренер команды по физической подготовке не угадал с программой подготовки к этому турниру. Работать в клубе – это одно, а в сборной – другое. Тем более, когда речь идет о таком чемпионате с таким ритмом игр", – заявил Великих.

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Напомним, что Украина заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря удачному стечению обстоятельств. В 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко вырвали победу над Швецией на последних минутах овертайма, но не сумели ничего противопоставить англичанам.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики нашей национальной команды устроили сборной овации в аэропорту "Борисполь" после возвращения футболистов с Евро-2020.

В сети также были опубликованы трогательные ролики, на которых украинские игроки встречаются со своими детьми после долгой разлуки.