Футболисты 'Шахтера' в полном составе получили прививки от COVID-19: в этом помог 'Метинвест'

Украинская футбольная команда "Шахтер" всем составом вакцинировалась против COVID-19 в офисе компании "Метинвест". Они получили прививки первой дозой вакцины COMINARTI производства компании Pfizer.

Как пишет "УНИАН", футболисты 21 июля всем составом прибыли в главный офис компании. "Метинвест" заблаговременно подготовил необходимую инфраструктуру для вакцинации.

Украинскую команду встретил и провел к месту вакцинации руководитель HR-департамента "Метинвест" Александр Пимкин. Он отметил, что компания заботится о своих сотрудниках, поскольку это ее главное достижение.

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"Метинвест" является социально ответственной компанией. Мы считаем, что наш персонал – это главное достижение, а потому очень заботимся об их здоровье. Именно поэтому наша компания первой присоединилась к программе вакцинации от Министерства здравоохранения, организовав вакцинацию не только для сотрудников, но и членов их семей. Сегодня мы пригласили футбольную команду "Шахтер" также присоединиться к вакцинации, предоставив необходимую площадку и инфраструктуру на своей территории", – отметил Пимкин.

Он подчеркнул, что это сделали для того, чтобы команда была здоровой и готовой одерживать победы в новом сезоне, радуя всех украинцев своими достижениями.

"Я также надеюсь, что вакцинация футбольной команды "Шахтер" послужит хорошим примером и дополнительным стимулом для прививки среди украинцев, в целом, и для наших сотрудников, в частности", – добавил Пимкин.

Как сказано в материале, ни у одного из членов команды не было побочных эффектов. Они, как это прописано в инструкции, находились под наблюдением в течение пятнадцати минут.

Как пишет издание, игроки "Шахтера" на своем примере показали, что вакцинация – это безопасно и совсем не страшно.

"Футболисты на собственном примере доказали, что чрезвычайно важно публичным лицам, звездам и лидерам мнений публично вакцинироваться, тем самым вдохновляя других. Именно такая популяризация позволяет убедить население, что вакцинация – это совсем не страшно, не больно, быстро и важно для здоровья – своего и окружающих ", – говорится в материале.