Футболисты сборной Украины снялись в необычном виде. Фотофакт

Сборная Украины по футболу продолжает готовиться к матчу 2-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Подопечные Андрея Шевченко между занятиями по теории и обедом выделили немного времени на необычную для футбольных будней дело – примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020.

Сборная Украины в костюмах Павел Кубанов/УАФ

Такая процедура происходит перед финальным турниром чемпионата мира или Европы

"Партнер сборной Украины подготовил стильные элегантные костюмы. Поэтому у ребят появилась возможность для положительных эмоций и дружеских шуток, никогда не бывает лишним для поддержания хорошего настроения в команде", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Украина – Финляндия пройдет в воскресенье, 28 марта. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.