Футболисты 'Динамо' посетили раненых военных

В своем недавнем видеообращении футболисты киевского "Динамо" сказали справедливые слова – в этой жестокой войне за независимость нашей Родины борется вся Страна, где каждый воюет на своем месте.

Кто-то в интернете, информируя весь мир об ужасных преступлениях, совершенных россиянами. Кто-то на операционном столе, спасая от смерти военных и гражданское население. А кто-то – на поле боя, отчаянно сражаясь за наше будущее ценой собственного здоровья и жизни.

Собравшись вместе на Западе Украины, киевское "Динамо" взяло шефство над рядом детских домов и образовательных организаций, а игроки продолжают собственноручно финансово помогать нашей армии.

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В среду киевляне полным составом и тренерским штабом посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым бойцам ВСУ. "Пока мне трудно что-то говорить... Не каждый день я смотрю в глаза настоящим героям. Вы – наш пример, и всегда им будете!" – начал встречу с военными один из лидеров динамовского коллектива Виталий Буяльский.

Наши ребята заходили в каждую палату, общаясь со всеми героями. Некоторые военные рассказывали свои истории – как и почему оказались в больнице. Кто-то с гордостью говорил, что регулярно посещал матчи "Динамо" в Киеве, а кто-то, пользуясь случаем, засыпал вопросами футболистов любимого клуба. Один из военных, заканчивая свой тяжелый рассказ, подытожил: "Ребята, теперь вы понимаете, что в ближайшие годы выиграть Лигу чемпионов?"…

Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных. Динамовцы искренне желали раненым героям скорейшего выздоровления и приглашали их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.

В одной из палат лежала женщина, взвод которой погиб на ее глазах. Она пережила то, что не дай Бог пережить никому. Однако, увидев Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, сразу выбежала из комнаты с яркой улыбкой на лице и сделала с каждым фото на память, добавив: "Мой сын будет в шоке!". В этот щемящий момент невозможно было не пустить слезу…

С самого начала АТО на Донбассе "Динамо" придерживается традиции – ежемесячно помогать раненым защитникам. С тех пор клуб систематически выделяет средства на закупку медицинского оборудования, реабилитацию пациентов и другие их потребности. Не забывая и о живом общении со своими игроками, регулярно наведывающимися в военный госпиталь с наборами памятных сувениров. Как флагман украинского футбола, "Динамо" имеет в своем активе большой опыт помощи военным и реализации других социальных проектов.

С гордостью заявляем – ФК "Динамо" Киев поддерживало, поддерживает и будет всегда поддерживать наших военных, доблестные ВСУ, которые душу и тело кладут за свободу Независимой Украины!

Слава нашей Украине! Слава нашим героям!

Все будет Украина!