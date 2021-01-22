Футболист сборной Украины спас команду от поражения, забив юбилейный гол в Бельгии

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук отметился 50-м забитым мячом в чемпионате страны.

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на матч 25-го тура против "Генка" и на 3-й добавленной минуте первого тайма сравнял счет (1:1).

Украинец откликнулся на прострел с фланга и головой точно переправил кожаную сферу в шестерку ворот. Для Яремчука этот гол стал 10-м в текущем сезоне.

За всю карьеру в Бельгии украинец оформил 37 мячей в чемпионате страны, девять – в квалификации и групповом этапе Лиги Европы, три в Кубке Бельгии и один в квалификации Лиги чемпионов. Всего Яремчук принял участие в 133 матчах за "Гент".

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук на 10-й минуте стал автором ключевого момента в игре с "Генком", заработав для своего клуба численное преимущество.