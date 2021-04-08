Футболист сборной Украины: приходится говорить на русском

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик признался, что не может в Днепре разговаривать на украинском языке.

В тоже время по словам футболиста сборной Украины, главный тренер команды Игор Йовичевич и на тренировках, и на теоретических занятиях говорит лишь на украинском.

"В первые дни его работы в "Днепре-1" нас очень удивило, как он так идеально разговаривает на нашем языке. И не только идеально, но еще и быстро. Что и говорить, в этом плане он молодец. Дома, в Черкассах, я разговариваю по-украински, а вот в Днепре приходится по-русски. Здесь так общается большинство. Но с этим у меня тоже проблем нет", – цитирует Довбика ua-football.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Довбик отметился фантастическим ударом в матче 18-го тура Премьер-лиги Украины (УПЛ) против "Ворсклы".

23-летний футболист на 41-й минуте подхватил мяч на чужой половине, немного пробежал с ним и метров с 23 пробил левой ногой под перекладину. Ризнык не был готов к такому повороту событий и не смог спасти свою команду.