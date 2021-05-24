Футболист сборной Украины отказался от страны и будет выступать за Германию

Нападающий юниорской сборной Украины Эрик Шуранов, который защищает цвета немецкого "Нюрнберга", сменит гражданство и будет выступать за национальную команду Германии. Об этом в эфире авторской программы Цыганык Live, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

По словам телеведущего, еще в январе в адрес Украинской ассоциации футбола (УАФ) пришло соответствующее письмо из Международной федерации футбола (ФИФА). В тексте сам 19-летний игрок заявил, что не хочет играть за Украину.

"Есть официальный документ, в котором сам футболист высказывает свое нежелание оставаться в Украине. Отец и разные источники рассказывали, что не все так однозначно, но факт есть факт – в УАФ лежит это письмо", – сказал Цыганык.

Эрик Шуранов родился на севере Баварии в городе Бамберг в семье переселенцев из Украины. Отец Эрика профессионально занимался футболом и выступал за ряд украинских клубов: "Приладист" из Мукачево, "Вагоностроитель" из Стаханова и "Металлург" из Донецка.

Слухи о том, что Шуранова могут натурализовать в Германии, появились еще в конце прошлого года. За игроком особо следил тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс. Недавно Вернс подал запрос в Немецкий футбольный союз о возможности выступления Шуранова за бундестим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрик накануне забил потрясающий бильярдный гол в чемпионате Германии.