Футболист сборной Италии бросил беременную подругу ради пышногрудой модели

21-летний полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло расстался со своей подругой Сарой Скарпотт, узнав о ее беременности, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист в интервью подтвердил, что принял решение разорвать отношения, так как не готов заводить семью.

"Как это обычно происходит в нашем возрасте, пожив вместе мы поняли, что больше не ладим и общение несовместимы с моей профессиональной жизнью. Мы когда-то мечтали о совместной семье, но потом все пошло по-другому, и когда она рассказала мне о своей беременности, я честно сказал, что не готов к таким обязательствам. Она отказалась делать аборт. Это выбор, который я уважаю", – сказал футболист.

Позже Дзаньоло признался, что встречается с 32-летней моделью Мадалиной Генеа, которая является лицом ювелирного бренда Damiani. Эту информацию подтвердила и сама румынка.

На вопрос фаната в Instagram: "Могу ли я тебя целовать все время", Генеа ответила любовными смайлами, тегнув ник Дзаньоло, обращая внимание на то, что поняла, от кого на самом деле это сообщение.

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