Футболист в прямом эфире поставил на место журналиста "МатчТВ". Видео
Защитник "Урала" Игорь Калинин резко осадил журналиста телеканала "МатчТВ" Александра Неценкоза его неудачную шутку.
Момент случился в перерыве выездного матча "Урала" против "Спартака" (1:5) и попал в прямой эфир.
После первого тайма счет был 0:3 в пользу москвичей, и футболист "Урала" пытался объяснить этот результат ошибками в простых ситуациях.
Неценко предположил. что нидерландский легионер "Спартака" Квинси Промес имел тотальное преимущество по технике над уральцами, что взбесило Калинина.
Между спортсменом и репортером произошел следующий диалог:
Неценко: Насколько самому приходится тяжело? Потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...
Калинин: Кому выкручивал позвонки?
Неценко: (смеется)
Калинин: А что ты смеешься?
Неценко: Да я не смеюсь, просто...
Калинин: Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?
Неценко: Ничего смешного, просто...
Калинин: Ну так вы выражайтесь правильно тогда.
После этого защитник "Урала" ушел от микрофона.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Йоанна Енджейчик поставила на место журналиста "МатчТВ" Дмитрия Занина, назвав его вопрос тупым. Эпизод случился во время пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.