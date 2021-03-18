Футболист в прямом эфире поставил на место журналиста "МатчТВ". Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Калинин Неценко

Защитник "Урала" Игорь Калинин резко осадил журналиста телеканала "МатчТВ" Александра Неценкоза его неудачную шутку.

Момент случился в перерыве выездного матча "Урала" против "Спартака" (1:5) и попал в прямой эфир.

После первого тайма счет был 0:3 в пользу москвичей, и футболист "Урала" пытался объяснить этот результат ошибками в простых ситуациях.

Неценко предположил. что нидерландский легионер "Спартака" Квинси Промес имел тотальное преимущество по технике над уральцами, что взбесило Калинина.

Между спортсменом и репортером произошел следующий диалог:

Неценко: Насколько самому приходится тяжело? Потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...

Калинин: Кому выкручивал позвонки?

Неценко: (смеется)

Калинин: А что ты смеешься?

Неценко: Да я не смеюсь, просто...

Калинин: Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

Неценко: Ничего смешного, просто...

Калинин: Ну так вы выражайтесь правильно тогда.

После этого защитник "Урала" ушел от микрофона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Йоанна Енджейчик поставила на место журналиста "МатчТВ" Дмитрия Занина, назвав его вопрос тупым. Эпизод случился во время пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.