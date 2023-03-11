Футболист, которому Лукашенко советовал не бежать от диктатуры, с фразой ''Слава Украине!'' перешел в украинский клуб. Видео

Ивуарийский нападающий египетского "Исмаили" Жан По стал настоящей звездой интернета, после того, как засветился во время выступления Александра Лукашенко. 26-летний футболист в сентябре 2021 выступал за минское "Динамо", где и пересекся с диктатором.

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По вместе с другими футболистами клуба По принял принял участие в открытии детско-юношеского футбольного центра. Лукашенко обратил внимание на темнокожего спортсмена, дав ему совет.

"Ты молодец. Только не беги из Беларуси. Не волнуйся, диктатуры у нас тут нет, как некоторые пугали вас, особенно футболисты. Ты же видишь, какая диктатура – играть в футбол никто не хочет", – сказал самопровозглашенный президент.

В январе 2022-го По разорвал контракт с минчанами и перешел в египетский "Исмаили", а там его заметили скауты криворожской команды.

Давая интервью клубному сайту "Кривбасса" По снялся в видео, которое закончил словами "Слава Украине".

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