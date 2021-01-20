Футболист, игравший с "Шахтером", сбежал от полиции через крышу – СМИ

Швейцарский нападающий "Боруссии" из Менхенгладбах Брель Эмболо подозревается в нарушении карантинных правил.

Во время операции в ресторане "Балденизе" в городе Эссен через крышу сбежал человек - по данным полиции, это и был Эмболо.

Правоохранители устроили облаву на заведение в воскресенье, 17 января. В ресторане, несмотря пандемию COVID-19, проводилась закрытая вечеринка. После того, как копы зашли в здание, один из посетителей вылез из окна, затем залез на крышу, а по ней перебрался в соседнюю квартиру, сообщает Kicker.

Когда полицейские зашли в эту квартиру, то там был обнаружен только один человек - Эмболо. На видео, которым располагает полиция, человек на крыше не может быть однозначно идентифицирован как игрок "Боруссии" М, однако власти утверждают, что Эмболо и есть этот беглец.

Эмболо признался, что поехал в Эссен с другом, "чтобы посмотреть там с приятелями баскетбол ". Однако он отрицает свое присутствие на вечеринке: "Это неправда, что я был в том ресторане".

"Боруссия" отказалась что-либо комментировать до конца следствия.

"Мы верим Брелю, до тех пор, пока не будет результатов расследования со стороны полиции", - заявил пресс-секретарь гладбахцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Боруссия" Менхенгладбах была соперником донецкого "Шахтера" на групповой стадии Лиги чемпионов 20/21. В игре 4-го тура Эмболо забил горнякам гол.