Футболист "Динамо" рассказал, что конкретно изменил Луческу

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о том, как изменились поездки команды на выездные матчи в еврокубках, и других нововведениях, которые появились с приходом Мирчи Луческу.

В интервью на YouTube-канале SportArena TV футболист признался, что ему нравится осуществлять прогулки по новым для себя городам. Он также заявил, что румынский специалист много времени уделяет восстановлению игроков как до поединков, так и после.

"На матчи Лиги Европы мы обычно летали за день до поединка, а он пришел и сказал, что его команда за два дня летает. У нас утром тренировка, вечером вылет, а на следующий день прогулка, экскурсия. Это приносит удовольствие. Луческу обращает много внимания на питание, восстановление. Раньше мы после матчей сразу уезжали домой, а сейчас мы садимся в автобус, едем на базу, где происходят восстановительные процедуры. Он вернул традицию, согласно которой все собираются на базе и вместе обедают. После этого мы отдыхаем и вечером тренируемся. Это сделано, чтобы мы общались в коллективе и, думаю, нигде не лазили", – рассказал об отличиях Андриевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу уклончиво ответил на вопрос о том, останется ли он в "Динамо".