Тренер от Бога, Железный полковник, Профессор футбола, Мэтр… Как только не называли тренера киевского "Динамо" и сборной СССР Валерия Васильевича Лобановского.

Родился он в Киеве 6 января 1939 года. Сегодня ему исполнилось бы 82 года. Футбол стал делом его жизни, без футбола он себя не представлял. А мы уже много лет не представляем футбол без Лобановского. На постсоветском пространстве нет тренера, который в своей профессиональной карьере достиг таких бы выдающихся результатов.

Перед тем, как в 35 лет стать главным тренером киевского "Динамо", он дарил миллионам болельщиков великолепную игру, выступая на левом фланге нападения своего любимого клуба, в который был приглашен в 1957 году. 17 октября 1961-го Лобановский с партнерами стал чемпионом СССР – это была первая "золотая" вершина столичного клуба.

Невозможно представить "Динамо" без его многолетнего главного тренера. Судите сами. Под его руководством киевляне восемь раз выиграли чемпионат СССР, пять раз становились серебряными призерами, дважды – бронзовыми. Шесть раз подопечные Валерия Васильевича совершали круг почета с хрустальным красавцем Кубком страны. Трижды под его руководством киевский клуб выиграл Кубок сезона. Также в активе "Динамо" под руководством Лобановского много побед в международных турнирах, в том числе и еврокубках – Кубке обладателей Кубков (1975 и 1986 гг.), а также Суперкубке Европы (1975 г.). Трое его подопечных стали обладателями "Золотого мяча" – Олег Блохин в 1975-м, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м. Еще пять раз "Динамо" под руководством Мэтра становилось чемпионом Украины и трижды завоевало Кубок независимой уже страны.

Валерий Лобановский во время работы в "Динамо" в 90-х. ФК "Динамо" Киев

У Лобановского блестящая тренерская карьера на посту сборной СССР, которую он возглавлял в 1975-1976, 1982-1983, 1986-1990 гг. Под его руководством "советы" были участниками чемпионата мира в 1982-м, 1986-м и 1990 годах, стали вице-чемпионами Европы в 1988-м, бронзовым призером Игр-1976 в канадском Монреале.

На тренерском мостике главной команды Союза Лобановский провел 77 матчей, в которых одержал 42 победы. Также Валерий Васильевич небезуспешно тренировал сборные ОАЭ (1990-1993 г.), Кувейта (1993-1996 гг.) и Украины (2000-2001 гг.).

Валерий Васильевич – заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины, награжден орденами "Знак почета", "Трудового Красного Знамени", Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги". Также удостоен звания Герой Украины (посмертно).

Лобановский – один из самых титулованных тренеров мира. По количеству завоеванных трофеев командами, которые он возглавлял, киевлянин уступает лишь знаменитому шотландцу сэру Алексу Фергюсону.

Философия Лобановского

- Футбол – это военный конфликт. И у каждого из соперников единственная цель – победа;

- Рассчитывать на удачу, на случай в современном футболе нельзя. Надо найти четкий баланс между обороной и атакой, ничем не пренебрегая;

- Футбол эволюционирует каждый день;

- Я не устаю объяснять, что новые вещи не должны сразу быть популярными или моментально доказывать свою эффективность.

Цитаты Мэтра

- "Тренер должен учиться всю жизнь. Если зачерствел, перестал учиться – значит перестал быть тренером";

- "Быть тренером значительно сложнее, чем игроком. На поле ты управляешь мячом, а с тренерской скамейки ты правишь людьми";

- "Формула успеха в большом футболе, в принципе, давно известна: жесткий отбор поднимает на гребень успеха только тех, кто способен к колоссальной концентрации душевных и физических сил в момент самых тяжелых испытаний";

- "С первых дней работы я твердо усвоил для себя: тренер должен свято помнить и не забывать ни на минуту, что работает с людьми, которые в значительной мере делают из него тренера. А люди, в отличие от роботов, имеют душу, иногда очень ранимую, иногда – своенравную. Тренер, безусловно, должен тщательно разбираться в футбольном деле, но это только одна сторона медали. Другая – тренер обязан одинаково хорошо понимать и душу игры, и душу людей";

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Валерий Лобановский не только часть истории мирового футбола – он ее творец. Лобановский навсегда, Лобановський – назавжди, Lobanovskyi forever!

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О "Динамо", Валерии Лобановском, игроках команды есть много песен. Одна из них много лет тому назад прозвучала во Дворце спорта, в котором проходило чествование "Динамо" с очередным завоеванием "золота" чемпионата и Кубка СССР. На сцену вышел с гитарой в руках вратарь киевлян Михаил Михайлов – и полилось.