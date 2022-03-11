ФК 'Динамо' продолжает программу финансовой помощи больницам и детским домам

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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) продолжает программу благотворительной финансовой помощи медицинским учреждениям, школам и детским домам нашей страны.

Вслед за финансовой поддержкой больниц клуб оказал помощь ряду детских домов и образовательным организациям. В их числе:

- Винниковская общеобразовательная санаторная школа I-III cтепени (обучается 440 детей);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Львовская специальная школа Марии Покровы I-III cтепени" (обучается 70 детей с нарушением слуха);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Учебно-реабилитационный центр I-III cтепени "Гармония" (обучается 49 детей);

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- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Учебно-реабилитационный центр I-III cтепени "Світанок" (обучается 138 детей);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Учебно-реабилитационный центр I-III cтепени "Оберіг";

- Львовская общеобразовательная школа номер № 1, I-III cтепени имени Б. Антонича (обучается 200 детей);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Нагуевицкая специальная школа I-II степени" (обучается 103 ученика, 39 беженцев из Харькова);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Учебно-реабилитационный центр I-II cтепени "Мрія" (обучаются 217 детей с особыми потребностями);

- "Великолюблинский учебно-реабилитационный центр I-II cтепени" (43 ребенка из Донецкой области, своих учеников – 42);

- Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Сокальская общеобразовательная санаторная школа I-III cтепени имени Тараса Шевченко" (обучается 260 детей, 20 детей беженцев из зоны боевых действий);

- Приют для детей Службы по делам детей Львовской областной военной администрации (10 своих учеников, 34 ребенка – беженцы из зоны боевых действий);