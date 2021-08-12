ФК "Динамо" поможет ФК "Угорники" в реализации проекта, направленного на развитие юношеского футбола

ФК "Динамо" Киев получил письмо на имя президента клуба от президента футбольного клуба "Угорники" из одноименного села Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Президент ФК "Угорники" Михаил Дубей пригласил руководство киевского клуба принять участие в реализации проекта "ФК Угорники – путь к мечте", который участвует в конкурсе от Британского Совета и предусматривает модернизацию стадиона с целью создания качественных условий для проведения тренировок и организации матчей среди молодых игроков 16-19 лет.

Кроме того, руководство ФК "Угорники" выразило заинтересованность в стажировке своих тренеров и игроков.

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Руководство "Динамо" выразило готовность финансово помочь клубу из Ивано-Франковской области в реализации этого проекта.

ФК "Динамо" Киев неуклонно придерживается философии развития детско-юношеского футбола в Украине, помогая улучшать инфраструктуру для занятия футболом детьми и юношами не только в столице, а и во всех уголках нашей страны.

Клуб всегда поддерживает инициативу патриотически настроенных людей и организаций, которые стремятся инвестировать в здоровое будущее нашей нации.