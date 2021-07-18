ФИФА готовит революцию в правилах футбола: стали известны подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новые правила футбола во время турнира Future of Football Cup ("Кубок футбольного будущего" – Ред.). В нем принимают участие молодежные команды ПСВ, АЗ, РБ "Лейпцига" и "Брюгге".

Судя по всему, сейчас в организации раздумывают над пятью возможными изменениями. Игроки вышеперечисленных клубов играли по следующим правилам:

Ввод мяча из аутов не руками, а ногами Чтобы разыграть штрафной удар, не обязательно отдавать пас или наносить удар. Исполнитель стандартного положения может самостоятельно ввести мяч в игру с помощью дриблинга Неограниченное количество замен Желтая карточка приводит к пятиминутному удалению нарушителя Матч продолжается два тайма по 30 минут чистого игрового времени (арбитр останавливает секундомер, когда "круглый" покидает пределы поля)

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ФИФА готовят революцию в фиксации положения "вне игры". Новая система определения офсайдов может заработать уже на чемпионате мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.