ФИФА готовит революцию в правилах футбола: стали известны подробности

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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ФИФА тестирует ввод мяча из аута ногой

Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новые правила футбола во время турнира Future of Football Cup ("Кубок футбольного будущего" – Ред.). В нем принимают участие молодежные команды ПСВ, АЗ, РБ "Лейпцига" и "Брюгге".

Судя по всему, сейчас в организации раздумывают над пятью возможными изменениями. Игроки вышеперечисленных клубов играли по следующим правилам:

  1. Ввод мяча из аутов не руками, а ногами

  2. Чтобы разыграть штрафной удар, не обязательно отдавать пас или наносить удар. Исполнитель стандартного положения может самостоятельно ввести мяч в игру с помощью дриблинга

  3. Неограниченное количество замен

  4. Желтая карточка приводит к пятиминутному удалению нарушителя

  5. Матч продолжается два тайма по 30 минут чистого игрового времени (арбитр останавливает секундомер, когда "круглый" покидает пределы поля)

Игрок отдыхает пять минут после желтой карточки
Замена
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Как сообщал OBOZREVATEL, в ФИФА готовят революцию в фиксации положения "вне игры". Новая система определения офсайдов может заработать уже на чемпионате мира 2022 года, который должен пройти в Катаре.

ФИФА