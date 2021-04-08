ФИФА готовит революцию в фиксации офсайдов на ЧМ-2022

Глава отдела глобального развития футбола в ФИФА Арсен Венгер заявил, что организация будет готова внедрить систему автоматической фиксации офсайдов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает издание SkySports, технология позволит определять положение "вне игры" на протяжении считанных секунд.

"Я думаю, что автоматическая система определения офсайдов будет введена на ЧМ-2022. Слово "автоматическая" означает, что на наручные часы бокового арбитра будет приходить сообщение с текстом "офсайд/не офсайд". Сейчас у нас часто возникают ситуации, когда на вынесение решения касательно положения "вне игры" уходит много времени. В среднем это занимает 70-80 секунд. Я считаю, что введение этого механизма в действие является крайне важным шагом, поскольку часто футболисты успевают отпраздновать гол, а затем его отменяют из-за каких-то миллиметров", – объяснил Венгер свою точку зрения.

Отмечается, что легендарный в прошлом тренер "Арсенала" выступает за то, чтобы фиксация офсайдов в будущем полностью осуществлялась при помощи компьютера. Несмотря на это, в 2020 году в ФИФА заявили, что хотят, чтобы окончательное решение всегда оставалось за арбитром.

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