OBOZREVATEL продолжает знакомить вас, друзья, с тем, как проходили 15 предыдущих чемпионатов Европы.

"Гол – это маленькое чудо", – сказал как-то известный советский тренер Виктор Маслов. Ради забитых мячей болельщики идут на стадионы. Радуют результативностью и некоторые матчи еврочемпионатов, в которых встречаются фавориты. О пяти таких матчах пойдет сегодня речь, в каждом из которых было забито по три мяча.

Евро-1960. СССР – Чехословакия – 3:0

Первый разгром на континентальных форумах датируется дебютным Кубком европейских наций, финал четырех которого состоялся во Франции в 1960 году. На полуфинальной стадии сборная СССР не оставила шансов далеко не слабой на то время Чехословакии, одолев ее со счетом 3:0. Той самой Чехословакии, которая через два года дойдет до финала чемпионата мира в Чили. Но тогда, 6 июля, команда Союза с первых минут предложила слишком высокий темп, и соперник дрогнул. Два мяча забил Валентин Иванов, еще один – Виктор Понедельник.

Евро-1972. СССР – ФРГ – 0:3

В 1972 году болезненный удар по своей гордости получила уже сборная СССР. Добравшись до финала, она всерьез рассчитывала расшатать немецкую машину, но вместо этого решающая дуэль на стадионе "Эйзель" в Брюсселе прошла при подавляющем преимуществе команды ФРГ. Великолепная дружина, созданная Хельмутом Шеном, выиграла со счетом 3:0 благодаря двум мячам Герда Мюллера, еще раз подтвердившего, что он "человек-гол", и Виммера. Анатолий Коньков так прокомментировал тот матч: "Немцы в матче с нами передвигались так, как будто ездили на мотоциклах, сквозивших мимо так быстро, что оставалось только оборачиваться им вслед".

Евро-1996. Хорватия – Дания – 3:0

Если не сенсацией, то уж точно большой неожиданностью группового этапа Евро-1996 стало избиение Дании Хорватией со счетом 3:0. Все-таки ютландцы во главе с братьями Лаудрапами и Петером Шмайхелем пожаловали в Великобританию в роли действующих обладателей титула сильнейшей команды Старого Света, а "клетчатые" впервые в своей истории самостоятельно после выхода из Югославии выступали на крупном футбольном форуме. Но даже всего мастерства Великого Датчанина на последнем рубеже не хватило, чтобы остановить лучшего бомбардира балканцев Давора Шукера и полузащитника Звонимира Бобана, собравшего немало титулов в 90-х вместе с итальянским "Миланом". Вообще на том чемпионате в группе D счет 3:0 стал весьма популярным. С таким же исходом Португалия наказала Хорватию, а Дания – Турцию.

Евро-2000. Португалия – Германия – 3:0

Как ни удивительно, но форум на полях Бельгии и Нидерландов был просто переполнен драмами и неожиданностями. Особенно печалились болельщики Англии и Германии, чьи сборные прекратили свой поход за трофеем уже на групповом этапе, но "Трем Львам" хотя бы удалось избежать прощального позора, тогда как бундестим бежал домой, поджав хвост.

Евро-2008. Нидеранды – Италия – 3:0, Нидерланды – Франция – 4:1

На Евро-2008, которое снова принимали две страны, Швейцария и Бельгия, все сенсационные разгромы происходили в одном квартете – группе С. При этом оба раза обидчиком являлась сборная Нидерландов, а в роли мальчиков для битья выступали лучшие команды мира по итогам Мундиаля. И разница между этими матчами лишь в том, что галлы сподобились на гол престижа, зато вынуждены были начинать с центра поля, а чемпионы мира с Апеннинского полуострованичего не показали в атаке, но при этом грозный Буффон трижды вынимал мяч из сетки своих ворот.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.