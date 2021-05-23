Фанат "Атлетико" погиб нелепой смертью, празднуя чемпионство клуба

14-летний болельщик "Атлетико", имя которого не называется, погиб во время празднования чемпионского титула клуба в центре Мадрида, сообщает Marca. Юноша высунулся из окна фургона, в котором ехал, и при въезде в парковку на Пласа-де-Санта-Ана ударился головой об стену.

В транспортном средстве кроме погибшего находилось еще несколько молодых людей, которые также высовывались из открытых окон. Перед тем как заехать на стоянку где произошла авария, водитель этого авто сбил несколько строительных ограждений.

Скорая помощь оперативно прибыла к пострадавшему, но не смогла его спасти.

Клуб в Twitter выразил свои соболезнования родным и близким юного фаната, пообещав всяческую поддержку.

Consternados por la triste noticia del fallecimiento de un joven atlético. Mandamos todo nuestro ánimo a la familia en estos momentos de dolor. DEP. — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) May 22, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая мадридский "Атлетико" выиграл золотые медали чемпионата Испании, финишировав на первом месте в Ла Лиге. "Матрасники" по итогам 38 туров набрали 86 очков и на 2 пункта обошли мадридский "Реал" (2-е место) и на 7 каталонскую "Барселону" (3-е).

Победу принес точный удар Луиса Суареса во втором тайме. После такого успеха тысячи болельщиков вышли на улицы испанской столицы.