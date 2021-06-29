Евро-2020 29 июня: где смотреть, календарь, расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу во вторник, 29 июня, состоятся заключительные матчи первого раунда плей-офф. Путевку в четвертьфинал оспорят сборные Германии и Англии, а также Швеции и Украины.

Для нас, безусловно, центральным противостоянием игрового дня является поединок двух сине-желтых команд. Команда Андрея Шевченко, которая вышла в 1/8 финала именно благодаря скандинавской команде, попытается выйти в следующий раунд.

Видео дня

В то же время, внимание футбольной Европы будет приковано к классической битве англичан и немцев.

Вашему вниманию расписание матчей 29 июня.

Евро-2020. 1/8 финала

Англия – Германия, 19:00

Лондон, "Уэмбли"

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", Первый канал (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Данни Маккели (Нидерланды)

Швеция – Украина, 22:00

Глазго, "Хэмпден Парк"

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Даниэле Орсато (Италия)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании в фантастическом матче вырвала путевку в четвертьфинал Евро-2020 у Хорватии. "Фурия роха" дожала соперника в овертайме – 5:3.