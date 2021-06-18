Евро-2020 18 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 в пятницу, 18 июня, тремя матчами в Санкт-Петербурге, Глазго и Лондоне продолжится 2-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартетах С и B.

Главной битвой дня станет матч на "Уэмбли", где сборная Англии примет Шотландию. Большой интерес представляет игра в 19:00 – Хорватия попытается обыграть Чехию.

Вашему вниманию расписание матчей.

Евро-2020. 2-й тур

Группа E

Видео дня

Швеция – Словакия, 16:00

Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Матч ТВ"

"Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Группа D

Хорватия – Чехия, 19:00

Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 2", "Матч! Игра", "Матч ТВ"

"Хэмпден Парк" (Глазго).

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Группа D

Англия – Шотландия, 22:00

Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Первый канал" (Россия), "Беларусь 5"

"Уэмбли" (Лондон).

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".