Евро-2020 17 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций
На чемпионате Европы по футболу-2020 в четверг, 17 июня, тремя матчами в Бухаресте, Копенгагене и Амстердаме продолжится 2-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартетах С и B.
Главной битвой дня для украинских болельщиков станет встреча в столице Румынии, где подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Северной Македонии. Вечером пройдет матч конкурентов украинцев: Нидерланды примут Австрию.
Вашему вниманию расписание матчей.
Евро-2020. 2-й тур
Группа С
Украина – Северная Македония, 16:00
Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Матч ТВ"
"Арена Националэ", Бухарест
Главный арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)
Группа B
Дания – Бельгия, 19:00
Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5"
"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).
Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Группа С
Ниндерланды – Австрия, 22:00
Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 5", "Матч Премьер"
"Йохан Кройфф Арена", Амстердам
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Напомним, что в первом матче сборная Украины в драматичной концовке уступила команде Нидерландов.
Свой заключительный поединок группового этапа Евро-2020 украинцы сыграют в понедельник, 21 июня, против Австрии.
После матча некоторые СМИ сообщили о якобы конфликте в раздевалке украинцев.
Позже комментатор Виктор Вацко резко отреагировал на такую информацию. Кроме того, свой комментарий дал и Андрей Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина – Северная Македония войдет в историю чемпионатов Европы.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".