Евро-2020 17 июня: где смотреть, календарь и расписание трансляций

На чемпионате Европы по футболу-2020 в четверг, 17 июня, тремя матчами в Бухаресте, Копенгагене и Амстердаме продолжится 2-й тур группового этапа. Будут сыграны поединки в квартетах С и B.

Главной битвой дня для украинских болельщиков станет встреча в столице Румынии, где подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Северной Македонии. Вечером пройдет матч конкурентов украинцев: Нидерланды примут Австрию.

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Вашему вниманию расписание матчей.

Евро-2020. 2-й тур

Группа С

Украина – Северная Македония, 16:00

Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Беларусь 5", "Матч Премьер", "Матч! Футбол 1", "Матч ТВ"

"Арена Националэ", Бухарест

Главный арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

Группа B

Дания – Бельгия, 19:00

Трансляция: "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5"

"Паркен Стэдиум" (Копенгаген).

Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Группа С

Ниндерланды – Австрия, 22:00

Трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Беларусь 5", "Матч Премьер"

"Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Напомним, что в первом матче сборная Украины в драматичной концовке уступила команде Нидерландов.

Свой заключительный поединок группового этапа Евро-2020 украинцы сыграют в понедельник, 21 июня, против Австрии.

После матча некоторые СМИ сообщили о якобы конфликте в раздевалке украинцев.

Позже комментатор Виктор Вацко резко отреагировал на такую информацию. Кроме того, свой комментарий дал и Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина – Северная Македония войдет в историю чемпионатов Европы.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".