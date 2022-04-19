'Если при ходьбе не падает...' Скаут 'Зенита' посмеялся на русскими защитниками

Главный скаут санкт-петербургского "Зенита" Константин Шипулин высмеял уровень российских центральных защитников. Футболистов высокого уровня такого амплуа на сегодняшний день почти нет, поэтому "русифицировать эту позицию сложно".

Об этом Шипулин рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он признался, что не может точно определить причину возникновения такой проблемы.

"Если русский защитник при ходьбе не падает – уже повод обратить внимание. Если серьезно, то мы не ведём абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант – замечательно, но их реально мало. Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. Почему качественных российских защитников мало? Я могу только строить гипотезы. Одна из них – у нас редко выводят молодых центральных защитников на игру в топ-клубе, а ещё реже – не в тройке, а в двойке, где ответственность выше", – заявил скаут "Зенита".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России, "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков выступил против трансферов игроков из РФ в Европу, подчеркнув, что их класс слишком низок для игры в ведущих чемпионатах континента.