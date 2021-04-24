Экс-тренер сборной России сказал Путину про маленький рост

Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат, который сейчас возглавляет нидерландский "Фейеноорд", рассказал о беседе с президентом России Владимиром Путиным.

По словам 73-летнего специалиста, на встрече с главой РФ он завел беседу про рост и харизму.

"Путин спросил, что я понимаю под лидерством. Вы и я, – сказал я. Это лидерство. Когда мы входим в зал с пятью тысячами человек, все замирают. Возможно, мы невысокого роста, но у нас есть харизма", – приводит слова тренера NRC Handelsblad.

Адвокат возглавлял санкт-петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год, а с 2010-го по 2012-й – занимал пост главного тренера сборной России. Под руководством специалиста "Зенит" стал чемпионом России (2007), обладателем Кубка (сезон-2007/2008) и Суперкубка (2008) УЕФА, а также завоевал Суперкубок России (2008).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли фотографию, на которой Владимир Путин в окружении глав девяти других стран, однако президент России среди них самого маленького роста.