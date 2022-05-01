Экс-тренер футболистки сборной Украины отреагировала на войну надписью "Своих не бросаем"

Футболистка сборной Украины и французского "Реймса" Татьяна Романенко рассказала, как отреагировали ее бывшие российские одноклубники по "Кубаночке" на полномасштабное вторжение войск РФ. Романенко выступала в чемпионате России с 2010 по 2014 год.

По словам Романенко, ее бывший тренер Татьяна Зайцева выставила у себя пост с надписью "Своих не бросаем". Татьяна спросила у своей российской тезки, понимает ли она, что происходит в Украине.

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"Она мне ответила: "Знаешь, Таня, война – это всегда страшно". Конечно, она может это написать, так как она не видела это своими глазами. Им вообще всем все равно. Это ведь не у них над головами летают бомбы. Это убивают не их детей. Я ее забанила", – цитирует Романенко "Суспильне".

Другие российские футболистки отказывались верить в происходящее в Украине.

"Мы им писали "Выходите на митинги". Но потом осознаешь, что там все как зомби. Вообще, твою точку зрения не воспринимают. Мне некоторые русские игроки такую чушь писали. В ответ я их откровенно посылала", – подытожила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе Европейский футбольный союз (УЕФА) примет решение отстранить все российские клубы и сборные РФ от турниров под эгидой УЕФА.