Экс-игрок сборной Украины назвал преимущество "Динамо" над "Шахтером"

Киевское "Динамо" имеет хорошие шансы вернуть чемпионское звание в Премьер-лиге благодаря работе главного тренера Мирчи Луческу.

Такое мнение в эфире программы "Великий футбол" выразил бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук. По его словам, румынский специалист вселил уверенность в своих подопечных.

"Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от "Шахтера" не знаешь, чего ожидать. По игре "Динамо" видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба. Потому что то, что происходило в том году, -23 очка, это просто катастрофа была. Луческу пришел и поменял все. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригес был расстроенный, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать", – сказал Шевчук.

Отметим, что поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко рассказал, чего ждет от команды Мирчи Луческу в игре с "Шахтером".