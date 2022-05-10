Польский клуб совершил поразительный поступок ради экс-футболиста сборной Украины, ушедшего воевать с оккупантами

Бывший футболист сборной Украины Андрей Богданов, ушедший в марте воевать против российских оккупантов, получил неожиданную помощь польского клуба "Арка", за который тот выступал в 2018 году. Богданов провел за команду из Гдыни 21 игру и отметился единственным забитым мячом.

Этот гол со штрафного в финале Суперкубка Польши помог "Арке" выиграть трофей.

Перед матчем второго по силе дивизиона Польши против "Легницы" хозяева поддержали своего бывшего игрока. "Арка" вывела на табло изображение украинца с Суперкубком, а также передала Андрею больше 10 тысяч злотых (66 тысяч гривен).

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Эту сумму футболист "Арки" Губерт Адамчик получил за то, что стал игроком месяца в чемпионате. Поляк эти и другие заработанные средства решил передать в Украину.

Также свой вклад внесли и ультрас польского клуба. Они тоже собрали много средств для батальона Богданова и лично привезли гуманитарную помощь в Киев.

Такой жест поразил и растрогал Андрея:

"Я никогда не думал, что мой бывший клуб "Арка" буде в этот тяжелый момент рядом. Я благодарю все польских людей и болельщиков за вашу поддержку, я никогда не забуду что вы делаете для меня и моей страны", – не сдержал эмоций в Instagram Богданов.