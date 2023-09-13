Экс-футболист УПЛ наотрез отказался переходить в московский клуб

Бывший форвард луганской "Зари" Эммануэль Деннис, выступающий за английский "Ноттингем Форест" наотрез отказался продолжать карьеру в России. 25-летнему футболисту сборной Нигерии предлагали место в московском ЦСКА, но тот выбрал карьеру в Турции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Видео дня

"Адана Демирспор" и "Истанбул" сделали предложение английской команде об аренде с покрытием 100% зарплаты.

Эммануель Бонавентуре Деннис выступал в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) за "Зарю" с 2016 по 2017 год, забив за 22 игры 6 голов. В послужном списке нападающего выступления за бельгийский "Брюгге", немецкий "Кельн" и английский "Уотфорд". В прошлом году нигериец перешел в "Ноттингему", где успел провести 25 матчей, забив 2 гола и сделав 3 ассиста.

Рыночная стоимость Бонавентуре по данным портала Transfermarkt составляет в €8 млн. ЦСКА за семь матчей нынешнего сезона РПЛ набрал 11 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

"Адана Демирспор" находится на 10-й позиции в чемпионате Турции, "Истанбул" идет предпоследним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!